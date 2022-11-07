8 ноября - энергетически сложный день. Лунное затмение и полнолуние будут порождать различные процессы, будоражить, сбивать с толку. В этот день настроение может часто меняться. Чего ожидать от этого дня всем знакам Зодиака - читайте в материале.
Овен
Конфликтов с семьей не избежать. Но не стоит принимать это близко к сердцу, так как причина не будет слишком серьезной.
Телец
Тельцам стоит научиться доверять. 8 ноября будет возможность протестировать это умение. Звезды советуют им расслабиться и довериться близкому человеку.
Близнецы
Близнецам стоит поберечь свое здоровье, иначе из-за их неосмотрительности есть серьезный риск уйти на больничный на несколько недель.
Рак
Ракам 8 ноября предстоят нудные домашние дела. Но рутина поможет мысленно отвлечься от проблем, которые не дают спокойно спать.
Лев
Львам 8 ноября принесет встречи с друзьями, релакс, приятное настроение и легкость в общении с окружающими. Не стоит переживать из-за мелочей, чтобы не испортить себе день.
Дева
По пятам за Девами будут ходить казусы и невезения. Все начнется с разбитой чашки и может закончиться серьезным скандалом с кем-то на работе.
Весы
Представителям этого знака Зодиака сообщат не очень приятные новости. Возможно, придется решать проблемы, в которые вляпались их близкие люди.
Скорпион
Скорпионам 8 ноября не стоит соглашаться на сомнительные предложения или решаться на странные поступки. В этот день вообще лучше не принимать никаких решений.
Стрелец
Стрельцам 8 ноября не обещает ничего интересного. У представителей этого знака Зодиака будет обычный рутинный день без неожиданных поворотов судьбы.
Козерог
В этот день кто-то попросит у Козерогов денег. Звезды советуют отказать, так как все средства, потраченные в день лунного затмения, точно не вернутся.
Водолей
Водолеям стоит следить за своими словами и избегать колких высказываний, чтобы не поругаться с близкими. Звезды советуют отложить поездку, если она планировалась на эту дату.
Рыбы
Рыбам стоит вести себя более спокойно. Звезды говорят, что они кого-то сильно раздражают своим поведением.
Напомним, новая неделя будет очень тяжелой для трех знаков Зодиака.