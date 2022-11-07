Узнайте, что ждет вас в день лунного затмения.

8 ноября - энергетически сложный день. Лунное затмение и полнолуние будут порождать различные процессы, будоражить, сбивать с толку. В этот день настроение может часто меняться. Чего ожидать от этого дня всем знакам Зодиака - читайте в материале.

Овен

Конфликтов с семьей не избежать. Но не стоит принимать это близко к сердцу, так как причина не будет слишком серьезной.

Телец

Тельцам стоит научиться доверять. 8 ноября будет возможность протестировать это умение. Звезды советуют им расслабиться и довериться близкому человеку.

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Близнецы

Близнецам стоит поберечь свое здоровье, иначе из-за их неосмотрительности есть серьезный риск уйти на больничный на несколько недель.

Рак

Ракам 8 ноября предстоят нудные домашние дела. Но рутина поможет мысленно отвлечься от проблем, которые не дают спокойно спать.

Лев

Львам 8 ноября принесет встречи с друзьями, релакс, приятное настроение и легкость в общении с окружающими. Не стоит переживать из-за мелочей, чтобы не испортить себе день.

Дева

По пятам за Девами будут ходить казусы и невезения. Все начнется с разбитой чашки и может закончиться серьезным скандалом с кем-то на работе.

Весы

Представителям этого знака Зодиака сообщат не очень приятные новости. Возможно, придется решать проблемы, в которые вляпались их близкие люди.

Скорпион

Скорпионам 8 ноября не стоит соглашаться на сомнительные предложения или решаться на странные поступки. В этот день вообще лучше не принимать никаких решений.

Стрелец

Стрельцам 8 ноября не обещает ничего интересного. У представителей этого знака Зодиака будет обычный рутинный день без неожиданных поворотов судьбы.

Козерог

В этот день кто-то попросит у Козерогов денег. Звезды советуют отказать, так как все средства, потраченные в день лунного затмения, точно не вернутся.

Водолей

Водолеям стоит следить за своими словами и избегать колких высказываний, чтобы не поругаться с близкими. Звезды советуют отложить поездку, если она планировалась на эту дату.

Рыбы

Рыбам стоит вести себя более спокойно. Звезды говорят, что они кого-то сильно раздражают своим поведением.

Напомним, новая неделя будет очень тяжелой для трех знаков Зодиака.

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