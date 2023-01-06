Астрологи составили прогноз на субботу, 7 января 2023 года, для всех знаков Зодиака. Первый выходной января сулит удачу многим знакам. Однако некоторым стоит больше отдыхать и не полагаться на волю случая.
Овен
В вашей жизни могут произойти благоприятные перемены, связанные с коммуникацией. Вы можете познакомиться с новыми людьми. Они станут для вас друзьями, а кто-то из них - любовником(цей).
Телец
Несмотря на то, что суббота - выходной день, вам стоит уделить это время реализации своих планов. Не сидите на одном месте и не полагайтесь на удачу. Только кропотливая работа поможет вам добиться результатов.
Близнецы
В этот день вам стоит начать новое дело. Если не знаете, чем бы вы могли заняться, постарайтесь из какого-то своего хобби сделать еще один источник дохода.
Рак
Благодаря своей харизме и красноречию вы можете переманить на свою сторону выгодных партнеров. Не забывайте о важности хорошей самопрезентации.
Лев
Завтра вам стоит больше отдыхать. Однако это не значит, что отдых - это лежать на диване перед телевизором. Выходите к людям, так как есть вероятность новой влюбленности.
Дева
Завтра повезет только тем Девам, которые умеют брать на себя инициативу. Вы можете улучшить свое финансовое положение и наладить отношения с близкими людьми, если вы были в ссоре.
Весы
В этот день вам не рекомендуется рисковать и идти на какие-то авантюры. Последствия могут быть фатальными. Берегите себя и ко всему подходите с умом.
Скорпион
Возможет кризис в личной жизни. Чтобы выйти из тупика, вам нужно раскрепоститься и откровенно рассказать партнеру о своих чувствах.
Стрелец
В субботу вам не помешало бы составить план. Действуя, согласно нему, вы сможете сделать все быстро и четко.
Козерог
День наделяет вас уверенностью в себе и оптимизмом, поэтому вы сможете решить любую проблему, особенно в личной жизни. 7 января будет благоприятным для налаживания романтических отношений.
Водолей
Завтра удача будет сопутствовать вам весь день. Вы можете расслабиться и просто плыть по течению, наслаждаясь всем происходящим в вашей жизни.
Рыбы
Рыбам стоит больше отдыхать и заниматься самопознанием. Не лишним будет занятие йогой. Также не забывайте больше читать.