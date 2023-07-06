Пятница обещает быть наполненной разными эмоциями, кому-то даже очень повезет.

Астрологи составили прогноз на 7 июля для всех знаков Зодиака. Узнайте, что ждет в этот день именно вас.

Овен

Маленькие победы приводят к большим. Поэтому вам стоит осознать, что все и сразу вы не получите. Только труд и вклад в дело помогут вам добиться успеха.

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Телец

Тельцам стоит заняться своим финансами. Во-первых, постарайтесь что-то отложить, а во-вторых, напомните должникам о том, что у них перед вами есть долг. Верните себе свое.

Близнецы

Весь день вам будет хотеться творить. Поэтому смело посвящайте время искусству. Например, рисованию, лепке или музыке. Все начинания будут удачными в этот день.

Рак

В эту пятницу Ракам стоит уделить время своим отношениям. Возможно, последнее время искра погасла, но еще есть шанс все исправить. Сделайте сюрприз для любимого человека, а ночь проведите максимально страстно.

Лев

Львы весь день будут находиться в центре внимания. Астрологи говорят, что вам будут делать массу комплиментов, вы будете окружены заботой. Можете встретить свою судьбу.

Дева

А вот Девам стоит посвятить время своему физическому здоровью. Усердные занятия спортом пойдут вам только на пользу. Однако если вы почувствуете недомогания, то лучше обратитесь к врачу.

Весы

Вы будете открыты для новых проектов, поэтому можете привлечь в свою жизнь единомышленников. Станьте тем самым лидером, который поведет за собой всю команду. Успех уже совсем близок.

Скорпион

Скорпионам стоит более бережно относиться к деньгам. Не тратьте их налево и направо, лучше отложите или инвестируйте средства. День будет удачным для мелких покупок.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут запланировать путешествие, которое окажется для них максимально удачным в плане эмоций и впечатлений, а также в любовном. Вы можете познакомиться с иностранцам, который станет вашим партнером по жизни.

Козерог

Козероги весь день проведут в хлопотах. На работе от вас потребуется максимальная отдача, а дома вам предстоит заниматься рутиной. Создайте уют в квартире.

Водолей

Для Водолеев эта пятница будет очень веселой. Вы можете встретиться с друзьями и гулять всю ночь. Однако не злоупотребляйте алкогольными напитками, чтобы на утро не болела голова.

Рыбы

Рыбам стоит заняться духовными практиками, чтобы найти баланс внутри себя. Не лишним будет отправиться на ретрит. Подумайте о будущем.

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