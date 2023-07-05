День будет непростым для многих знаков.

Астрологи составили гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака. Что четверг сулит именно вам - читайте далее.

Овен

Вы можете удачно завершить какой-то проект. Руководство оценит ваши старания и предложит вам что-то новое. Смело принимайте все предложения, ведь вскоре вас ждет успех.

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Телец

Тельцы могут оказаться в эпицентре скандала. Порой вы совсем не думаете что можно говорить, а что - нет. Именно из-за такой своей привычки вы можете серьезно разругаться с людьми.

Близнецы

Вас могут вызвать на срочное совещание, где вам придется рассказывать об успехах или неудачах того или иного дела. Помните, что из любой ситуации можно выйти победителем, если быть мудрее и хитрее.

Рак

Четверг - идеальный день для того, чтобы вы обратили внимание на свое здоровье. Откажитесь от вредной пищи, от алкоголя и привычек, которые только мешают вам по жизни.

Лев

В этот день Львам стоит проявить свои лидерские качества, чтобы получить желаемое на работе. Начальство может предложить вам повышение, а также хорошую премию за все ваши заслуги. Принимайте это все с благодарностью.

Дева

Девам стоит быть очень осторожными в финансовых вопросах. Вы можете попасть в ловушку мошенников. Не ведитесь на сомнительные предложения, чтобы не остаться без гроша.

Весы

Завтра Весы могут наладить контакт со всеми людьми, с которыми ранее могли поссориться. Однако вам стоит проявить терпение и дружелюбие, чтобы вновь вернуть доверие.

Скорпион

Скорпионам стоит заняться своим внутренним состоянием. Если вы не можете найти баланс и гармонию, займитесь духовными практиками, в том числе и медитацией. Это поможет вам расслабиться.

Стрелец

Весь день Стрельцы будут испытывать неуверенность в своих силах. На самом деле, это часто мешает вам, поэтому от этого нужно избавляться. Сделать это легко - вспомните о своих успехах и похвалите себя.

Козерог

Козерогам стоит этот день посвятить своему любимому человеку. Вы вместе можете отправиться в мини-путешествие, которое оставит приятный след в вашей душе еще на долгие годы. День склоняет вас к романтике.

Водолей

Обстоятельства сложатся так, что Водолеям придется выйти из своей зоны комфорта. Не расстраивайтесь и помните: все, что нас не убивает - делает нас сильнее.

Рыбы

Прислушивайтесь к своей интуиции. Завтра она будет на своем пике. Внутренний голос подскажет вам правильный выход из любой ситуации.

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