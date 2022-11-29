Астрологи дали развернутый прогноз на среду, 30 ноября.

Астрологи составили развернутый гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 ноября. Узнайте, что ждет в этот день именно вас.

Овен

Овны будут строить грандиозные планы на выгодные, договариваться за отпуск или просить отгул. Все это потому что они очень устали от рутины и работы.

Телец

Тельцам следует беречь себя. Есть высокий риск заболеть, пораниться или получить ушиб. Также звезды призывают Тельцов выходить заранее, чтобы никуда не опоздать.

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Близнецы

Близнецам судьба подарит отличный шанс найти для себя новые перспективы. Могут быть полезные знакомства и важные мероприятия, которые сведут с "нужными" людьми.

Рак

Раки будут заняты домашними делами, у них будут бытовые заботы. Также им следует ждать непрошенных гостей в свой дом.

Лев

Львам в этот день улыбнется удача. Например, они могут купить что-то по очень выгодной цене. Звезды советуют не раздумывать и сразу брать.

Дева

Девам следует присмотреться к людям, которые каждый день находятся рядом. Они точно что-то скрывают и могут подвести в самый ответственный момент.

Весы

Весы будут заняты оформлением или переоформлением каких-то документов. Это может быть разрешение на въезд в какую-то страну, путевки на отдых и так далее.

Скорпион

Скорпионам важно в этот день избежать лишних трат. Хотя соблазн и будет довольно высоким, звезды советуют не совершать никаких импульсивных покупок.

Стрелец

Стрельцы могут пойти на романтическое свидание. Однако звезды говорят, что это будет не очевидное свидание, а скорее "встреча", так как человек будет им не очень хорошо знакомым.

Козерог

Козероги в этот день будут очень счастливы. Они проведут 30 ноября расслабленно, без спешки и лишних утомляющих дел. К вечеру они могут встретиться с друзьями.

Водолей

Водолеям следует собрать все свои деньги и здраво оценить финансовые возможности, прежде чем принимать решение о дорогостоящих покупках.

Рыбы

Рыбам предстоит серьезная поездка. Они поедут куда-то далеко, чтобы встретиться с близкими. Повод будет не очень приятным. Весь день будет слишком эмоциональным и нервным.

Напомним, декабрь 2022 принесет стрессы и переживания этим знакам Зодиака.

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