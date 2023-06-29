Астрологи советуют Овнам научиться держать себя в руках.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 июня. Водолеи рискуют потерять власть, а Стрельцы получат шанс все изменить. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте ниже.

Овен

Астрологи советуют Овнам научиться держать себя в руках. Займитесь йогой, попробуйте дыхательные практики. Вам нужно приложить максимум усилий для поиска источника умиротворения.

Телец

Тельцы смогут взглянуть на мир другими глазами. Вы научитесь адекватно оценивать ситуации и делать правильные выводы. Используйте новый талант, он принесет вам много пользы.

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Близнецы

30 июня Близнецам можно решиться на серьезный разговор. Выскажите все свои претензии, но не давайте волю эмоциям. Будьте серьезными, вам помогут железные аргументы и холодный разум.

Рак

Раки получат возможность помириться с человеком, который давно на вас обижен. Признайте свои ошибки и не скрывайте, что сожалеете. Искренность поможет растопить любое сердце.

Лев

В этот день Львам стоит быть осторожнее. Вы рискуете сильно пострадать из-за невнимательности. Смотрите под ноги и соблюдайте все правила.

Дева

Девам можно задуматься о создании семьи. Вы готовы к серьезному шагу, осталось лишь решиться. Не бойтесь, вас ждет счастье.

Весы

Весам астрологи советуют научиться адекватно воспринимать критику. Вы можете слишком бурно реагировать на мнение окружающих, а это приводит к ссорам. Игнорируйте все, что вам не нравится, не тратьте на это свое время.

Скорпион

30 июня Скорпионов будут ждать дела, которые могут им не понравиться. Не старайтесь понять смысл некоторых поручений. Сделайте все, что просит начальство, и забудьте об этом, словно этого и не было.

Стрелец

Стрельцы получат шанс начать все с чистого листа. Вы готовы к полному "обнулению". Оставьте все плохое в прошлом и двигайтесь вперед, вас ждут удивительные события.

Козерог

Этот день принесет Козерогам позитивные эмоции. Вы будете наслаждаться жизнью и ничто не омрачит ваше настроение. Наслаждайтесь спокойствием и не ждите чего-то плохого.

Водолей

Водолеи рискуют потерять власть и силы. Вы окажитесь в невыгодном положении, враги попробуют вас атаковать. Постарайтесь не поддаться панике, держите себя в руках.

Рыбы

30 июня Рыбы могут сильно разозлиться. Они поймут, что тратили свое время на пустяки. Сделайте правильные выводы и не корите себя за ошибки, продолжайте идти к своей цели.

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