Узнайте, что ждет в этот день именно вас.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 ноября. Узнайте, что ждет именно вас в этот день.

Овен

Астрологи говорят, что у Овнов будет непреодолимое желание менять что-то в своей жизни. Звезды убеждены, что им в этом будет сопутствовать удача.

Телец

Проблемы со здоровьем и стресс - это то, что будут испытывать представители данного знака Зодиака во вторник. Эксперты советуют не расстраиваться и контролировать свои эмоции.

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Близнецы

У Близнецов могут быть проблемы на работе или на учебе. Связаны они будут с организацией, рабочим графиком или какими-то документами.

Рак

Ракам в этот день невероятно повезет - они смогут по выгодной цене купить то, о чем давно мечтали. Данная покупка подарит им исключительно положительные эмоции.

Лев

Львы проведут весь день в активном общении, коммуникациях и разъездах. К вечеру они будут чувствовать усталость и удовольствие от собственной продуктивности.

Дева

Девы будут думать над покупкой чего-то дорогостоящего. Это может быть смартфон, смарт-часы или какая-то бытовая техника. Астрологи советуют не торопиться и тщательно рассматривать все варианты.

Весы

Весам предстоит серьезный разговор либо со второй половинкой, либо с начальством. Не стоит ожидать ничего хорошего от этой беседы.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут расслабиться, порадовать себя чем-то вкусненьким и пойти на прогулку. Звезды будут делать все, чтобы этот знак не испытывал стрессов и эмоциональных перепадов.

Стрелец

Стрельцы будут строить планы на ближайшее будущее. Возможно, они решат куда-то поехать в ближайшие две недели. Звезды советуют 29 ноября тщательно продумать это путешествие.

Козерог

Козероги отправятся на процедуры в салон красоты или к врачу. Там они смогут расслабиться и думать только о хорошем.

Водолей

Водолеи будут очень переживать из-за бытовых проблем, которые они не могут решить. 29 ноября - хороший день, чтобы позвонить людям, с которыми те давно не общались.

Рыбы

Рыбам следует быть более спокойными, иначе их вторая половинка может обидеться и перестать с ними разговаривать. Астрологи советуют стараться избегать нервных моментов и перепадов настроения.

Напомним, новая неделя принесет удачу этим знакам Зодиака.

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