Эксперт рассказала о тех знаках, кому в ближайшее время невероятно повезет. Всего будет трое счастливчиков.

Известный астролог составила прогноз для всех знаков Зодиака на ближайшую неделю. Известно, что в период до 4 декабря везение будет сопровождать Овнов, Весов и Стрельцов.

Овен

Овны решат кардинально изменить свою жизнь. Это может быть смена имиджа, ремонт дома, переезд в новую квартиру или вообще переезд в другую страну или город. Несмотря на спонтанность данного решения, оно будет иметь положительные последствия.

Звезды уточняют, что все действия должны быть обдуманными и взвешенными, но даже если будут какие-то импульсивные поступки, звезды поддержат Овнов и помогут им.

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Весы

Весы на этой неделе захотят с кем-то серьезно поговорить. Это может быть разговор как личного характера, который должен повлиять на ближайшее будущее, так и беседа с руководством по поводу повышения по службе или увеличения заработной платы.

Астролог уточнила, что разговор будет успешным и принесет хорошие события в жизнь представителей данного знака Зодиака.

Стрелец

Стрельцы будут погружены в работу. У них будет не только мотивация, но и поощрения со стороны руководства.

Все задуманное обязательно сбудется, однако астрологи советуют не спешить и не перегружать себя лишними задачами, руководствоваться здравым смыслом при принятии какого-то решения.

Напомним, январь 2023 щедро одарит деньгами трех знаков Зодиака.

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