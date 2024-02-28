Этот день вам запомнится.

Эзотерики составили свои прогнозы на 29 февраля 2024 года для всех знаков Зодиака. Что интересного принесет середина недели - читайте далее.

Овен

Пришло время проанализировать все, что происходило на протяжении последних дней. Возможно, вам трудно расстаться с кем-то или чем-то. Но карты отмечают, что все, что не делается - делается к лучшему.

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Телец

Не упустите шанс, который появится у вас в этот день. Даже если это связано с риском. Будьте смелее в своих желаниях и все получиться.

Близнецы

Не ввязывайтесь в сомнительные дела и проекты. Если у вас что-то вызывает подозрение - не делайте этого. Интуиция подскажет, как правильно поступить.

Рак

У вас возможны перемены в личной жизни. Вы можете встретить человека, который вам понравиться или получить сообщение от бывшей любви. День обещает быть романтичным и полным сюрпризов.

Лев

Радуйтесь тому, что сейчас имеете. Карты советуют оценить все то, что есть вокруг и чего вы достигли за много лет. Похвалите себя за успехи и подумайте о планах на будущее.

Дева

Вам захочется побыть в одиночестве, чтобы разобраться с проблемами. Однако лучше не замыкаться в себе, а поговорить с родными или друзьями. Они помогут вам решить все вопросы.

Весы

Уделите время творчеству. Карты предсказывают вам раскрытие новых талантов, о которых никто не догадывался. Попробуйте то дело, которое вас увлекает.

Скорпион

Вам захочется саморазвития. Поэтому не медлите и выберите ту сферу, в которой вам не хватает знаний. Возможно, стоит записаться на курсы или мастер-классы.

Стрелец

В этот день у вас будут просить совета. Будьте готовы выслушать как коллег, так и родных, чтобы помочь им в решении личных проблем. Ваше мнение для них важно.

Козерог

У вас появится возможность изменить что-то в профессиональной сфере. Возможно, ваше руководство предложит вам новую должность или увеличит заработную плату. Нужно выслушать и обдумать все предложения.

Водолей

Карты советуют не опускать руки, даже если что-то пошло не по плану. Так бывает, не расстраивайтесь. Со временем все наладится и вы будете на коне.

Рыбы

Вам стоит поехать на отдых или хотя бы на несколько часов сменить привычную обстановку. Вы чувствуете усталость, поэтому лучше побыть в тишине и выспаться.

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