В этот день у людей могут быть беспочвенные вспышки агрессии.

Астрологи рассказали, каким для знаков Зодиака будет воскресенье, 28 августа. Эксперты предупреждают, что в этот день могут быть вспышки агрессии, которую важно сдерживать.

Овен

В этот день могут быть позывы сложить руки и сдаться в каком-то деле. Но помните, что достигать целей всегда сложно.

Телец

Воскресенье, к сожалению, подарит вам волнение. Оно не всегда будет приятным. Постарайтесь расслабиться. Тогда негативные новости пропускать через себя легче.

Відео дня:

Близнецы

На вас может нахлынуть беспочвенная печаль. Чтобы проработать свои мысли, найдите возможность остаться наедине.

Рак

Завтра вас захотят обмануть. Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам подойти слишком близко.

Лев

Вам сообщат неприятные новости, но сохраняйте спокойствие. Проблемы велики лишь на первый взгляд.

Дева

28 августа для вас - отличный повод посвятить себя домашним делам, уборке, готовке.

Весы

Сведите общение с близкими людьми до минимума. В этот день у вас будут позывы к конфликтам, которые нужно всеми силами сдерживать.

Скорпион

Могут быть конфликты с родителями или детьми на почве нарушения личных границ и недопонимания.

Стрелец

Лучше отказаться от принятия важных судьбоносных решений. Сделайте себе выходной и проведите его так, как хотите сами.

Козерог

В этот день вам придется с кем-то спорить и доказывать свою правоту. Знайте, вы правы. Но зачем тратить время на бессмысленные выяснения?

Водолей

Будьте толерантны по отношению к близким. Вы можете обидеть кого-то из своего окружения очень резкими высказываниями.

Рыбы

Финансовые операции вместо прибыли могут принести убыток, поэтому в этот день даже от самых простых и незначительных из них лучше отказаться.

Напомним, у двух знаков Зодиака начнется "белая полоса" в полнолуние 10 сентября.

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