Астрологи рассказали, каким для знаков Зодиака будет воскресенье, 28 августа. Эксперты предупреждают, что в этот день могут быть вспышки агрессии, которую важно сдерживать.
Овен
В этот день могут быть позывы сложить руки и сдаться в каком-то деле. Но помните, что достигать целей всегда сложно.
Телец
Воскресенье, к сожалению, подарит вам волнение. Оно не всегда будет приятным. Постарайтесь расслабиться. Тогда негативные новости пропускать через себя легче.
Близнецы
На вас может нахлынуть беспочвенная печаль. Чтобы проработать свои мысли, найдите возможность остаться наедине.
Рак
Завтра вас захотят обмануть. Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам подойти слишком близко.
Лев
Вам сообщат неприятные новости, но сохраняйте спокойствие. Проблемы велики лишь на первый взгляд.
Дева
28 августа для вас - отличный повод посвятить себя домашним делам, уборке, готовке.
Весы
Сведите общение с близкими людьми до минимума. В этот день у вас будут позывы к конфликтам, которые нужно всеми силами сдерживать.
Скорпион
Могут быть конфликты с родителями или детьми на почве нарушения личных границ и недопонимания.
Стрелец
Лучше отказаться от принятия важных судьбоносных решений. Сделайте себе выходной и проведите его так, как хотите сами.
Козерог
В этот день вам придется с кем-то спорить и доказывать свою правоту. Знайте, вы правы. Но зачем тратить время на бессмысленные выяснения?
Водолей
Будьте толерантны по отношению к близким. Вы можете обидеть кого-то из своего окружения очень резкими высказываниями.
Рыбы
Финансовые операции вместо прибыли могут принести убыток, поэтому в этот день даже от самых простых и незначительных из них лучше отказаться.
Напомним, у двух знаков Зодиака начнется "белая полоса" в полнолуние 10 сентября.
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