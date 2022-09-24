Овны в этот день будут заняты домашними делами, Львов завалят поручениями по работе, а Стрельцы смогут расслабиться.

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака поможет узнать, что звезды приготовили вам в этот день. Подробности читайте в нашем материале УНИАН.

Овен

Звезды утверждают, что для большинства Овнов этот день будет выходным. А значит есть возможность хорошенько выспаться. Лучше всего 25 сентября заняться домашними делами.

Телец

Несмотря на то, что 25 сентября - выходной, Тельцы будут по уши в работе. Будут дела, связанные с деньгами. Астрологи советуют быть внимательными в подсчетах и цифрах.

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Близнецы

Этот день для вас готовит и поездки куда-то, и время, проведенное с семьей. Могут быть поездки к родным, семейный уик-энд. Атмосфера будет легкой и располагающей к общению. Смена обстановки поможет расслабиться.

Рак

Раков ждет приятная покупка: новенький смартфон или обновление гардероба. Не жалейте денег на то, чтобы купить действительно стоящую вещь.

Лев

В этот день вы будете окружены различными поручениями, заданиями, неприятными делами. Астрологи говорят, что даже не сможете расслабиться. Но это нужно только перетерпеть.

Дева

В этот день лучше отказаться от принятия важных решений. Но если это невозможно, обязательно обратитесь за советом к близкому человеку, которому доверяете.

Весы

Воскресенье принесет вам ощущение ожидания. Это может быть ожидание звонка или какой-то новости. Все новости будут хорошими.

Скорпион

В этот день велик соблазн выпить алкоголь. Не отказывайте себе в этом, но помните про то, что все должно быть в меру.

Стрелец

25 сентября для вас идеальный день, чтобы наконец отложить мысли о работе, расслабиться, заняться чем-то несвойственным. Попробуйте сменить род деятельности хотя бы сегодня. Поможет также перемена обстановки и пешие прогулки.

Козерог

Возможно, у вас захотят занять деньги. Поскольку сейчас ретроградный Меркурий в действии, то в случае вашего положительного ответа долг вам скорее всего не вернут.

Водолей

Завтра Водолею лучше помалкивать вовсе и не давать своему языку наговорить близким много лишнего, иначе серьезных конфликтов не избежать.

Рыбы

В этот день у Рыб будут усердно пытаться узнать какую-то важную информацию или чей-то секрет. Им звезды также советуют не взболтнуть лишнего.

Напомним, таролог назвала месяц, когда Украина может победить оккупантов.

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