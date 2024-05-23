Четверг будет неспокойным для отдельных знаков Зодиака.

Эзотерики составили свои прогнозы на 24 мая для всех знаков Зодиака. Читайте в предсказаниях, что с вами произойдет, и какие неудачи могут возникнуть.

Овен

С утра вы почувствуете прилив сил, поэтому стоит немедленно приступать к самым сложным задачам. Получится разобраться со многими вопросами, которые давно требовали решения. Кое-что сегодня пойдет не по плану, но смекалка, опыт и интуиция подскажут вам оптимальный выход из любых ситуаций.

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Телец

Обстоятельства будут складываться благоприятно. Ваш энтузиазм вдохновит коллег на особую плодотворную работу. Вы найдете нестандартные пути решения многих задач, разберетесь даже с теми вопросами, которые долго откладывались. Тельцам, которые планировали сделки с недвижимостью или ремонт, карты обещают свою поддержку.

Близнецы

В начале дня ситуация на работе окажется не самой приятной. Коллеги могут обижаться, эмоционально реагировать на любые ваши замечания. Это будет немного раздражать. Но не волнуйтесь, уже в полдень все успокоятся и переключатся на свои непосредственные обязанности.

Рак

Вдохновение позволит вам справляться со всеми профессиональными задачами. Вы поделитесь новыми идеями, а руководство поможет внедрить их в рабочие процессы. Для раков, которые занимаются бизнесом, хорошо сложатся переговоры и деловые поездки.

Лев

Откроются блестящие перспективы. Вы сможете найти подход даже к нестандартным задачам, справиться с большим объемом работы и укрепить свой авторитет. Окажется просто находить общий язык с коллегами, руководством и деловыми партнерами.

Дева

Не стоит принимать важных решений или начинать ответственные дела с самого утра. Лучше займитесь рутинными задачами, не требующими повышенной аккуратности и внимания к деталям. Уже через несколько часов вам станет легче сосредоточиться, вы войдете в рабочий ритм.

Весы

День сложится удачно, если вы сможете найти баланс между собственными усилиями и взаимодействием с другими. Особенно хорошо будут идти дела у Весов, занятых в бизнесе. Интуиция подскажет им, как лучше действовать. Подождите с вкладами и инвестициями, а вот для заключения контрактов и переговоров момент как раз самый подходящий.

Скорпион

Вы почувствуете душевный подъем с самого утра. Постарайтесь сохранить этот настрой на целый день. Оно вам пригодится. Решение профессиональных вопросов может оказаться немного сложнее, чем вы думали. Вам придется отстаивать свою правоту перед руководством или деловыми партнерами.

Козерог

Утром вероятно несколько мрачное настроение, поэтому лучше ограничить общение и заняться тем, с чем вы можете справиться самостоятельно. Через несколько часов вы почувствуете, как настроение улучшится, вот тогда стоит переходить к вопросам, требующим взаимодействия с другими.

Водолей

Начнется день не очень удачно, но вы сможете избежать возможных неприятностей, если не поддадитесь мимолетным порывам и сохраните благоразумие. Сосредоточиться на работе окажется сложно, достичь взаимопонимания с руководством тоже будет непросто. Займитесь спокойными рутинными делами, совсем скоро вы почувствуете прилив сил.

Рыбы

Вы будете особенно уязвимы и чувствительны в этот день. Достичь намеченных целей окажется проще, если вы обратитесь за поддержкой к давним знакомым. Для рыб-бизнесменов день благоприятен для заключения сделок, выгодных для каждой стороны.

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