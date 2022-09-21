Некоторым знакам стоит экономить свои силы, поскольку они им еще пригодятся.

Астрологи рассказали, каким 22 сентября будет для всех знаков Зодиака. Некоторые будут испытывать легкость и мотивацию, другие же будут ощущать упадок сил.

Овен

Ваши проблемы, которые ранее волновали и не давали покоя, сегодня бесследно пропадут.

Телец

Старайтесь не отменять планы, которые давно были намечены на эту дату. Они привнесут в вашу жизнь положительный прогресс.

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Близнецы

Вам не дают покоя размышления. Возможно, перед вами стоит какой-то выбор. Поторопитесь скорее принять решение, или жизнь поставит вас в рамки.

Рак

Близкие люди в этот день могут провоцировать вас на конфликт или будут пытаться задеть за живое. Не ведитесь на это. Сохраняйте свой разум спокойным и трезвым.

Лев

Этот день вы проведете в кругу близких людей. Это могут быть родители, дети, близкие друзья.

Дева

Сегодня вам стоит пересмотреть свой бюджет. Возможно, вам стоит отказаться от трат, чтобы сэкономить средства. Судя по финансовому гороскопу, они вам понадобятся.

Весы

Если у вас на 22 сентября есть запись в спортивный зал, к парикмахеру или косметологу, лучше ее отменить или перенести. В противном случае результат от процедуры может вас неприятно удивить.

Скорпион

С утра астрологи советуют выстроить концертный план действий, и распределить дела по приоритетности. В первой половине дня стоит сделать самые важные. Также в этот день могут быть стрессы или моральный упадок.

Стрелец

Вы планируете поездку или отправляетесь в нее. Звезды говорят, что никаких неприятностей в дороге у вас не будет, поэтому поезжайте и отдохните как следует.

Козерог

В этот день вам выпадет задача помочь близкому другу. Не скупитесь на помощь, ведь это вернется к вам обязательно.

Водолей

Займитесь творчеством. 22 сентября - благоприятный день для рисования, медитаций, музыки, танцев или чего-то в этом роде. Это поможет вам расслабиться.

Рыбы

Постарайтесь избегать пустых разговоров, не бросаться обещаниями и вежливо общайтесь с руководством. Вас могут провоцировать на скандалы. Не поддавайтесь.

Напомним, экстрасенс ответила, когда для России наступит расплата за войну и зверства.

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