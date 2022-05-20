Астрологи составили гороскоп на 21 мая 2022 года для всех знаков Зодиака. Кого из них завтра ждет разочарование и боль - читайте далее.
Овен
Овнам завтра нужно быть очень осторожными, чтобы не вляпаться в какую-то неприятную историю.
Телец
Завтра у Тельцов может появиться дополнительный источник дохода. Не исключено, что это будет покровитель.
Близнецы
День склоняет вас к расслабленности и отдыху. Не пренебрегайте болями в спине. Сходите на массаж.
Рак
В субботу вокруг Раков может образоваться поле интриг. Будьте осторожны, чтобы не оказаться в самом эпицентре скандала.
Лев
Для Львов этот день пройдет легко и спокойно. Вы наконец сможете отдохнуть и сделать то, что давно хотели.
Дева
Девам рекомендуется больше времени уделить своей второй половинке, чтобы чувства между вами не угасали.
Весы
У вас появится возможность выйти на новый уровень жизни. Обязательно воспользуйтесь ею.
Скорпион
В вашем окружении есть человек, который очень вам завидует. Никому не рассказывайте о своих планах.
Стрелец
День наделяет вас ленью. Поэтому лучше за серьезные проекты вам не браться.
Козерог
Козероги завтра захотят выяснить отношения с человеком, с которым у них не все так гладко, но они не могут ее отпустить.
Водолей
Ваш жизненный потенциал будет на высоком уровне, а значит, вам все с легкостью удастся.
Рыбы
Проведите этот день в социуме. Сходите с друзьями на прогулку, а вечером поиграйте в настольные игры.