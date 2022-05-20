Узнайте, что суббота принесет именно вашему знаку Зодиака.

Астрологи составили гороскоп на 21 мая 2022 года для всех знаков Зодиака. Кого из них завтра ждет разочарование и боль - читайте далее.

Овен

Овнам завтра нужно быть очень осторожными, чтобы не вляпаться в какую-то неприятную историю.

Телец

Завтра у Тельцов может появиться дополнительный источник дохода. Не исключено, что это будет покровитель.

Близнецы

День склоняет вас к расслабленности и отдыху. Не пренебрегайте болями в спине. Сходите на массаж.

Рак

В субботу вокруг Раков может образоваться поле интриг. Будьте осторожны, чтобы не оказаться в самом эпицентре скандала.

Лев

Для Львов этот день пройдет легко и спокойно. Вы наконец сможете отдохнуть и сделать то, что давно хотели.

Дева

Девам рекомендуется больше времени уделить своей второй половинке, чтобы чувства между вами не угасали.

Весы

У вас появится возможность выйти на новый уровень жизни. Обязательно воспользуйтесь ею.

Скорпион

В вашем окружении есть человек, который очень вам завидует. Никому не рассказывайте о своих планах.

Стрелец

День наделяет вас ленью. Поэтому лучше за серьезные проекты вам не браться.

Козерог

Козероги завтра захотят выяснить отношения с человеком, с которым у них не все так гладко, но они не могут ее отпустить.

Водолей

Ваш жизненный потенциал будет на высоком уровне, а значит, вам все с легкостью удастся.

Рыбы

Проведите этот день в социуме. Сходите с друзьями на прогулку, а вечером поиграйте в настольные игры.

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