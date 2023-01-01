Узнайте, что для вас готовит второй день нового года.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на понедельник, 2 января. Что ждет в этот день и к чему себя готовить - читайте в нашем материале.

Овен

Стоит перестать думать о плохом. Нужно освободить себя для потоков светлой положительной энергетики.

Телец

День будет быстрым, без каких-либо приключений, проблем, испытаний или нервных моментов. Единственное, о чем предупреждают звезды - важно иметь чувство меры.

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Близнецы

В этот день Близнецы будут чувствовать расслабление, легкость, заинтересованность и отсутствие какого-либо давления со стороны. Все будет идти так, как должно.

Рак

Раки встретятся со своими близкими и проведут день в приятной компании. Главное - это контролировать свои эмоции и не сказать лишнего.

Лев

Львам стоит отказаться в этот день от посещения салонов красоты, мастеров и различных процедур, поскольку результат может быть не таким, каким его ожидают.

Дева

Девы будут очень близки к конфликту. Может быть какая-то напряженная обстановка дома или на работе.

Весы

Весам стоит умерить свой пыл. Тем, кто слишком много работает - отдохнуть. Тем, кто слишком много отдыхает - занять себя чем-то. Те, кто слишком много тратит, должны начать экономить. Все должно быть в меру.

Скорпион

В этот день у Скорпионов может быть повышенная эмоциональность. Не стоит обращать внимание на различные мелочи. Звезды советуют отдалиться от факторов, которые могут тревожить.

Стрелец

Важно держать себя в руках, что бы ни происходило. Астрологи говорят, что в этот день Стрельцов захотят задеть за живое.

Козерог

Внутри будет вихрь эмоций, который не позволит концентрироваться на работе и быть продуктивным. Астрологи советуют освободить свои мысли, насколько это возможно.

Водолей

Этот день - тот самый момент для активных и решительных действий. Звезды говорят, что именно 2 января стоит начинать делать то, на что так долго не решались.

Рыбы

Не стоит совершать импульсивных покупок. Также в этот день никому нельзя давать деньги, иначе можно навлечь негативную энергетику на свои финансовые потоки.

Напомним, астролог назвал два знака Зодиака, которым январь принесет деньги.

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