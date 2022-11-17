Астрологи составили прогноз на 18 ноября 2022 года для всех знаков Зодиака. В этот день праздник будет на улице всего нескольких знаков Зодиака. А что ждет других - читайте далее.
Овен
Астрологи не советуют вам давать обещания, которые вы не сможете выполнить. Так вы только "подорвете" свой авторитет в глазах окружающих. Говорите и делайте только то, что действительно в ваших силах.
Телец
Вы можете стать жертвой обмана со стороны мошенников. Поэтому вам не рекомендуется подписывать какие-то документы или совершать крупные сделки.
Близнецы
В этот день больше повезет мужчинам-Близнецам, так как вы сможете добиться своих целей очень легко и быстро. А вот женщинам-Близнецам стоит посвятить время себе и своей семье.
Рак
Завтра кому-то может понадобиться ваша помощь. Не отказывайте и помните, что добрые дела обязательно вернутся к вам бумерангом. Также вы можете завести новых друзей.
Лев
Ваше самолюбие и обидчивость могут сыграть с вами злую шутку. Вы можете разорвать отношения с близким человеком только потому, что вы - эгоистичная натура.
Дева
Весь день вы будете находиться в душевном равновесие. Поэтому завтра вы смело можете начинать новые дела, заводить знакомства или даже отправиться за город на пикник.
Весы
Завтра вы можете смело выражать свое мнение и не бояться осуждения. Все будет способствовать тому, чтобы вы стали авторитетом в коллективе.
Скорпион
18 ноября у вас может состояться серьезный разговор с начальством, что негативно скажется на вашей дальнейшей работе. Будьте готовы получать за все ошибки.
Стрелец
Вам стоит проявить инициативу там, где это уместно. Только так вы сможете получить желаемое быстро и без негативных последствий. Будьте добрее к людям.
Козерог
Вы можете получить выгоду из любого дела. Для этого вам достаточно включить свой мозг. Также не стоит жалеть людей, которые плохо к вам относятся.
Водолей
Вы можете улучшить свое финансовое положение, выиграв в конкурсе, например. Не исключено, что вы узнаете о неожиданном наследстве.
Рыбы
Этот день вам стоит посвятить семье и дому. Приготовьте вкусный обед, проведите время с детьми, а вечер посвятите своему партнеру.