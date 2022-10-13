Гороскоп на завтра / фото ua.depositphotos.com

Астрологи рассказали, какие обстоятельства могут сложиться у всех знаков Зодиака в пятницу, 14 октября. 

Овен

Весь день вас будут тревожить какие-то незакрытые вопросы. К вечеру душевные переживания не уйдут, но появится план по их устранению. 

Телец

Астрологи в этот день советуют вам заняться спортом, посвятить себя медитации или духовным практикам. 

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Близнецы

Пятница - лучшее время, чтобы провести его с друзьями или с семьей. Главное - постарайтесь не обсуждать спорные темы, чтобы застолье не закончилось конфликтом. 

Рак

Если есть возможность, то в этот день лучше отказаться от работы. Пятницу лучше провести с близкими за прогулкой или общением. Отличный день, чтобы пойти на пикник. 

Лев

Будут какие-то "задиры" в общении со своим партнером. Постарайтесь проявить свою мягкость и понимание, иначе ссоры не миновать. 

Дева

Звезды не советуют вам совершать какие-то важные покупки или сделки. Лучше отложить важные вопросы до понедельника. Тогда выше шанс того, что все пройдет успешно и гладко. 

Весы

Постарайтесь ни с кем не спорить. 14 октября это может привести только к тому, что вы потеряете собственные силы и будете раздражены. 

Скорпион

Если вы ощущаете, что можете подвести человека, лучше не давайте пустых обещаний. Ведь так вы портите свою репутацию в глазах других людей. 

Стрелец

Все дела лучше планировать заранее. Велик риск того, что вы можете опоздать на какое-то важное мероприятие, поэтому выходите из дома заранее. 

Козерог 

Проявите излишнюю осторожность на дороге как в роли водителя, так и в качестве пешехода. 

Водолей

Постарайтесь не принимать поспешных решений, за которые вы потом можете нести ответственность еще очень и очень долго. 

Рыбы

У Рыб началась настоящая осенняя хандра. Поможет только общение с друзьями и вкусный глинтвейн. Кстати, здоровье может подвести, поэтому берегите себя. 

Напомним, названы три худших вторых половинки по знаку Зодиака.

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