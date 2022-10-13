Узнайте, что ждет в этот день именно вас.

Астрологи рассказали, какие обстоятельства могут сложиться у всех знаков Зодиака в пятницу, 14 октября.

Овен

Весь день вас будут тревожить какие-то незакрытые вопросы. К вечеру душевные переживания не уйдут, но появится план по их устранению.

Телец

Астрологи в этот день советуют вам заняться спортом, посвятить себя медитации или духовным практикам.

Видео дня

Близнецы

Пятница - лучшее время, чтобы провести его с друзьями или с семьей. Главное - постарайтесь не обсуждать спорные темы, чтобы застолье не закончилось конфликтом.

Рак

Если есть возможность, то в этот день лучше отказаться от работы. Пятницу лучше провести с близкими за прогулкой или общением. Отличный день, чтобы пойти на пикник.

Лев

Будут какие-то "задиры" в общении со своим партнером. Постарайтесь проявить свою мягкость и понимание, иначе ссоры не миновать.

Дева

Звезды не советуют вам совершать какие-то важные покупки или сделки. Лучше отложить важные вопросы до понедельника. Тогда выше шанс того, что все пройдет успешно и гладко.

Весы

Постарайтесь ни с кем не спорить. 14 октября это может привести только к тому, что вы потеряете собственные силы и будете раздражены.

Скорпион

Если вы ощущаете, что можете подвести человека, лучше не давайте пустых обещаний. Ведь так вы портите свою репутацию в глазах других людей.

Стрелец

Все дела лучше планировать заранее. Велик риск того, что вы можете опоздать на какое-то важное мероприятие, поэтому выходите из дома заранее.

Козерог

Проявите излишнюю осторожность на дороге как в роли водителя, так и в качестве пешехода.

Водолей

Постарайтесь не принимать поспешных решений, за которые вы потом можете нести ответственность еще очень и очень долго.

Рыбы

У Рыб началась настоящая осенняя хандра. Поможет только общение с друзьями и вкусный глинтвейн. Кстати, здоровье может подвести, поэтому берегите себя.

Напомним, названы три худших вторых половинки по знаку Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: