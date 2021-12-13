Астрологи составили гороскоп на 14 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака. День обещает пройти легко и спокойно, а также он подарит новые возможности кому-то из знаков Зодиака.

Овен

Вас ждет приятный сюрприз, который будет греть вашу душу еще на протяжении длительного времени.

Телец

Вы - лидер, а значит пора брать на себя ответственность. Только так вы можете сдвинуться с мертвой точки.

Близнецы

Завтра найдутся желающие сесть вам на шею. Астрологи советуют держать оборону и не проявлять свои слабости.

Рак

Вы сможете дать кому-то хороший совет, который точно ему поможет. Но для этого вам нужно поставить себя на место собеседника, чтобы прочувствовать все его переживания.

Лев

Если вы не можете изменить ситуацию - измените отношение к ней. Не принимайте все близко к сердцу.

Дева

Вам рекомендуется больше времени завтра проводить в социуме, не стоит закрываться в себе.

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Завтра вы сможете перетащить на свою сторону буквально любого человека.

Скорпион

Звезды рекомендуют вам не увлекаться чем-то чересчур. Помните, что все хорошо в меру. Особенно это касается каких-то экстремальных видов спорта и бизнес-рисков.

Стрелец

Стрельцы завтра захотят проявить широту своей души и будут готовы помогать всем подряд.

Козерог

В вас проснется командир, который захочет, чтобы все было только так как нужно ему.

Водолей

День пройдет идеально, если вы проведете его со своими родными и близкими.

Рыбы

Вы будете достаточно энергичны для того, чтобы сделать все задуманное.

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Автор: Диана Могилевич