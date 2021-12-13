Астрологи составили гороскоп на 14 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака. День обещает пройти легко и спокойно, а также он подарит новые возможности кому-то из знаков Зодиака.
Овен
Вас ждет приятный сюрприз, который будет греть вашу душу еще на протяжении длительного времени.
Телец
Вы - лидер, а значит пора брать на себя ответственность. Только так вы можете сдвинуться с мертвой точки.
Близнецы
Завтра найдутся желающие сесть вам на шею. Астрологи советуют держать оборону и не проявлять свои слабости.
Рак
Вы сможете дать кому-то хороший совет, который точно ему поможет. Но для этого вам нужно поставить себя на место собеседника, чтобы прочувствовать все его переживания.
Лев
Если вы не можете изменить ситуацию - измените отношение к ней. Не принимайте все близко к сердцу.
Дева
Вам рекомендуется больше времени завтра проводить в социуме, не стоит закрываться в себе.
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Завтра вы сможете перетащить на свою сторону буквально любого человека.
Скорпион
Звезды рекомендуют вам не увлекаться чем-то чересчур. Помните, что все хорошо в меру. Особенно это касается каких-то экстремальных видов спорта и бизнес-рисков.
Стрелец
Стрельцы завтра захотят проявить широту своей души и будут готовы помогать всем подряд.
Козерог
В вас проснется командир, который захочет, чтобы все было только так как нужно ему.
Водолей
День пройдет идеально, если вы проведете его со своими родными и близкими.
Рыбы
Вы будете достаточно энергичны для того, чтобы сделать все задуманное.
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