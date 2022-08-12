Благоприятный день будет у Овнов и Львов.

Астрологи составили гороскоп на субботу, 13 августа, для представителей каждого знака Зодиака.

Некоторые знаки рискуют расстаться с близкими людьми, другие – получат шанс преуспеть в делах и добиться лучшего положения в обществе.

Овен

Представителей этого знака ждет хороший день. Им будет сопутствовать удача, как на работе, так и в личных делах. Возможны совершение успешных сделок и подписание выгодных контрактов.

Телец

У Тельцов день будет наполнен новыми встречами и знакомствами. которые положительно повлияют на будущее.

Близнецы

В этот день у Близнецов обострятся органы чувств, и проявится способность к ясновидению. Ничто не скроется от их глаз, все тайное станет явным.

Рак

Ракам в субботу лучше всего будет просто плыть по течению и держать язык за зубами. Есть риск развязать ссору или даже закатить скандал и навсегда оборвать такие важные отношения.

Лев

У Львов будет благоприятный день полный оптимизма и общения с людьми. Появится возможность решить старые проблемы и составить планы на будущее, которые станут мощным фунтаментом.

Дева

Девы с утра погрузятся в домашние дела и будут раздражительными до вечера. Астрологи рекомендуют расслабиться, не гнаться за результатов, а стараться получать максимальное удовольствие от самого процесса.

Весы

У Весов на горизонте замаячат новые проблемы. В субботу лучше всего им четко расставить приоритеты и следовать по плану. Денежные траты в этот день нежелательны.

Скорпион

Скорпионы могут приуныть и даже заболеть. Все из-за чрезмерной нагрузки. Пора отправиться в отпуск, ну или хотя бы взять небольшую передышку, чтобы набраться сил.

Стрелец

Стрельцам желательно в этот день заняться делами, не откладывать на потом решения тех или иных вопросов. Чтобы избежать неприятностей, им стоит планомерно двигаться к достижению этой цели, отбросив лень и страх.

Козерог

Козерогов в субботу ждут неожиданные повороты судьбы. Перемены могут быть как приятными, так и сбивающими с ног. Возможны финансовый успех и новое знакомство.

Водолей

У Водолеев есть риск рассориться с друзьями в этот день. Звезды советуют хорошенько думать прежде, чем что-либо говорить или оценивать.

Рыбы

Рыбам суббота принесет испытания. Вероятны осложнения в делах на работе и на личном фронте. Причина – неопределенность. Пора сделать выбор.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых особенно повезет в августе.

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