В первой половине месяца удача будет сопровождать Водолеев во всех начинаниях.

Мольфар Макс Гордеев составил гороскоп для Водолеев на январь. По его словам, в начале года принято завершать дела, раздавать долги и готовиться к новым свершениям. И гороскоп для Водолеев на январь 2024 года советует представителям знака не противоречить традициям и заняться именно этим.

Однако эта рекомендация вовсе не обязывает вас закрываться от нового и цепляться за привычное - если в вашу дверь постучали перемены, не бойтесь впустить их в свою жизнь!

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

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Что ждет Водолея в январе 2024 года

С самого начала месяца Водолеям надо быть готовым к высокой социальной активности. Вас ждут новые знакомства, много общения, вы найдете единомышленников и, возможно, получите возможность вступить в какую-то организацию или стать постоянным членом крупной компании "по интересам". А также вас могут привлечь к участию в большом коллективном проекте.

Несмотря на высокую активность и множество людей вокруг вас, иногда вам будет казаться, что вы ужасно одиноки и не находите понимания в окружении. Звезды советуют не относиться к этим мыслям слишком серьезно - помните, что это всего лишь отголоски усталости. Постарайтесь в такие моменты быть рядом с близкими, любимыми людьми, и настроение нормализуется.

В начале года вероятно ваше сближение с родственниками, контакты с которыми ранее были не слишком частыми. Этому поспособствуют какие-то события в семье, вследствие которых вы начнете достаточно близко и доверительно общаться с кем-то из двоюродных/троюродных братьев/сестер/дядей/теток/племянников.

А также весьма приятный сюрприз январь может принести Водолеям, которые обеспокоены квартирным вопросом. Не исключено, что вам представится неожиданный шанс решить жилищные проблемы.

Любовный гороскоп

Одиноким Водолеям звезды советуют обратить внимание на тех, с кем вы общаетесь по работе - на коллег, партнеров, клиентов. Кто-то из этих людей симпатизирует вам, и роман может оказаться не только приятным, но и полезным в плане дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.

Водолеям, которые давно задумывались о том, чтобы узаконить отношения с партнером, звезды советуют больше не медлить. Для заключения брака январь неблагоприятен, а вот для того, чтобы признаться любимому человеку и начать планировать торжество, вполне подходит.

Семейным представителям знака стоит быть мягче со второй половинкой. Не выясняйте, кто из вас главнее, не устраивайте "битвы за превосходство" по любому поводу. Лучше научитесь слушать и поддерживать друг друга, это укрепит вашу связь и будет уж точно полезнее, чем "перетягивание одеяла".

Деньги и карьера

В первой половине месяца удача будет сопровождать Водолеев во всех начинаниях, связанных с профессиональной деятельностью. А если возникнут трудности, обратитесь за помощью к родным и близким. В вашем окружении есть человек, который сможет поспособствовать вам в этом вопросе, хотя сейчас вы вряд ли об этом догадываетесь.

В 20-х числах января деловую активность лучше свернуть, отложив до следующего месяца. Просто разберитесь с насущными вопросами и сосредоточьтесь на семье, личной жизни.

С финансами положение неоднозначное. С одной стороны, ваши доходы в январе будут не меньше, чем в другие месяцы года, и даже возможны неожиданные поступления в виде премий или помощи от родственников. Но звезды требуют от Водолеев проработки их отношений до денег-иногда вы бываете слишком легкомысленными, недальновидными и расточительными, и если хотите остаться "на плаву", стоит быть серьезнее и осмотрительнее.

Здоровье

Январь благоприятен для Водолеев в плане здоровья, как никогда. Никаких проблем, обострений хронических болезней и прочих неприятностей не предвидится. Вам сейчас особенно полезна физическая активность, лыжные прогулки и все виды зимних развлечений. Главное-одеваться по погоде, и все будет замечательно.

С эмоциональным здоровьем несколько сложнее - может сказаться напряжение последних месяцев и накопившаяся усталость. Чтобы избежать меланхолии и повышенной раздражительности, найдите время для медитаций, духовных практик, неспешных размышлений, долгих прогулок в одиночестве.

Благоприятные дни: 2, 7, 11, 17, 21, 25, 30.

Неблагоприятные дни: 4, 9, 15, 19, 23, 28.

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