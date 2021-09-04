Девиз месяца: "Смело двигайтесь вперед".

Держите Скорпионов семеро - они готовы к решительным действиям. Полезные связи в сентябре дадут свои плоды, вы найдете соратников и единомышленников. Активная позиция поможет вам добиться ощутимых результатов.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2021

Основные проблемы, которые волновали Скорпионов в августе, разрешатся сами собой. У вас больше не будет причин держаться за прошлое. С 1 по 3 сентября вы будете чувствовать прилив сил и до 18 числа тяга к рискованным поступкам не исчезнет.

Астрологи рекомендуют направить вектор на реализацию профессиональных и творческих замыслов, а рутину переживать, как вынужденную меру, или переложить на кого-то другого. Возбужденное эмоциональное состояние первой декады месяца не позволит Скорпионам трезво оценивать ситуацию - рискуете допустить ошибку.

С 19 сентября и до конца месяца состояние представителей знака изменится - у вас проснется эмпатия и дружелюбие. Велики шансы обрести новые долгосрочные знакомства.

Финансовое положение можно назвать нейтральным - особенного улучшения не предвидится, но и расходов существенных не будет.

Гороскоп любви на сентябрь 2021

В первой половине месяца Скорпионы испытают тягу к противоположному полу, однако, чрезмерная увлеченность не станет гарантией прочных связей. Исключение - вы познакомитесь с каким-то действительно особенным человеком.

Читайте такжеК чему снится свадьба: значение сна и толкование по сонникамПредставители знака, которые уже состоят в отношениях, также подвергнутся перепадам настроения. Битье посуды в сочетании с бурным примирением может поставить вашего партнера в тупик. Особенно сильно такие эмоциональные бури проявятся в 20-х числах месяца.

Семейные Скорпионы - единственные, кого не коснется шторм противоречивых желаний. Причина - нейтрализаторы в виде родных и близких людей, способные умерить ваш пыл.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2021

С 1 по 10 сентября ваше самочувствие будет удовлетворительным. Единственный нюанс - могут начаться проблемы со сном.

В период с 12 по 22 сентября лучше всего посетить дерматолога или косметолога, особенно, если давно планировали. Желательно меньше употреблять мяса и больше смотреть в сторону овощей и фруктов.

24 и 25 сентября воздержитесь от посещения любых врачей - велика вероятность, что вам поставят неверный диагноз или допустят ошибку в методах лечения.

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Автор: Кристина Кащавцева