Девиз месяца: "Держите все под контролем".

В сентябре Рыбы должны принимать во внимание события, происходящие вокруг и уметь контролировать ситуацию. Первый месяц осени не будет стабильным в плане работы, но зато в личной жизни вас ожидают приятные новости.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2021

С 1 по 10 сентября вы можете получить интересные предложения от партнеров по бизнесу или коллег. Проверяйте все, что вам говорят - велик риск потерпеть убытки от такого сотрудничества Взвешивайте все "за" и "против", только потом принимайте решение.

С 14 сентября Рыбы будут учиться держать язык за зубами и контролировать эмоции. Резкие перепады настроения могут закончиться открытым конфликтом или сплетнями, постарайтесь не допустить этого.

С 20 числа ситуация улучшится - вы сможете доверять многим коллегам и "прочтете" их намерения, как открытую книгу. Благополучное время для заключения сделок или решения финансовых вопросов. В целом, сентябрь окажется нейтральным месяцем - ничего сверхъестественного не произойдет, если вы прислушаетесь к советам звезд.

Гороскоп любви на сентябрь 2021

Одинокие Рыбы окажутся в круговороте ухажеров. Вам точно будет, из кого выбрать. Возможно, даже объявится бывший. Постарайтесь не следовать за первой эмоцией, относитесь к происходящему рационально. Главное правило - не крутить романы на работе.

Читайте такжеНадежный тыл: названы самые любящие жены по знаку ЗодиакаРыбам, которые состоят в отношениях, астрологи рекомендуют привнести что-то новое в личную жизнь. Организуйте совместный досуг, чтобы отдохнуть от повседневной рутины и провести время с близким человеком. Благоприятные дни сентября: 4, 12, 18 и 20 число. Кстати, 20 сентября - лучшее время, чтобы выйти замуж.

Семейные представители знака тоже должны предпринимать активные действия и не позволять быту портить отношения. Сходите в гости, съездите к родителям, устройте пикник. Такие действия приведут не только к сближению членов семьи, но и к улучшению финансовой ситуации.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2021

С 1 по 9 сентября многие Рыбы пострадают от аллергии из-за Прозерпины, которая воздействует на ваш знак. Генеральная уборка - то, что идеально поможет при симптомах насморка и слезоточивости.

Во второй декаде месяца астрологи рекомендуют Рыбам заняться спортом - благодаря удачному расположению звезд вы сможете не только привести фигуру в норму, но и добиться более серьезных результатов.

Последняя декада месяца - отличное время, чтобы заняться собой. Смените прическу, сходите к косметологу. 24 и 25 сентября - наиболее благоприятные дни, чтобы посетить врача, если это необходимо.

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Автор: Кристина Кащавцева