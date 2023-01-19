Что сулят звезды в этом месяце - в гороскопе Дев на УНИАН.

Девам в январе 2023 нужно набраться новых сил - очень скоро они понадобятся вам в работе. Не помешает подумать и о здоровье, чтобы оно не подкачало вас в ответственный момент. Любовный гороскоп для Дев обещает новую страницу в отношениях.

Гороскоп карьеры на январь 2023

В январе 2023 в работе у Дев будет некоторое затишье. Расстраиваться из-за этого не нужно - у вас и без того будет хлопот полон рот. Набирайтесь сил, потому как конец месяца обещает быть очень активным. Уже с середины января вам можно ожидать перемен в карьере. Если вы ждали интересное и перспективное предложение по работе, то есть шанс его получить. Принимать решения и выбирать перспективные направления вам поможет интуиция.

Гороскоп любви на январь 2023

Семейным Девам в январе звёзды обещают новую фазу отношений с второй половинкой: вы можете решиться на брак или у вас начнётся второй медовый месяц. Ваши отношения будут теплыми, как никогда. Но для этого вам следует стать более открытыми в проявлении своих чувств. Не навязывайте партнеру свое мнение и не диктуйте собственные правила игры. Принимайте все решения совместно - и в семье будут мир и согласие.

Видео дня

Холостым Девам в январе звезды сулят интересное знакомство. У вас будет шанс познакомиться с человеком, который разделяет ваши увлечения, хобби и вкусы.

Гороскоп здоровья на январь 2023

В январе Девам стоит побеспокоиться о здоровье - могут атаковать простудные заболевания. Но если начнете своевременно делать профилактику и укреплять иммунитет, то болезни обойдут стороной. Добавьте витаминов в рацион - больше овощей, фруктов, орехов. Закаляйте себя и больше времени проводите на свежем воздухе.

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