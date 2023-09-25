Что подарит Близнецам силы, а в чем нужно быть осторожней - мольфар Макс Гордеев дал эксклюзивный таро-гороскоп на месяц для УНИАН.

В октябре 2023 Близнецы будут заниматься домом и семейными делами, решать проблемы близких и знакомых, а также организационными рабочими вопросами. Особенно напряженным будет время до 12 числа, порой придется просить помощи у других. Вторая половина месяца будет поспокойней, но только потому, что дела застопорятся из-за сложившихся обстоятельств. Не клеиться будет и в личной жизни. Ваши нестандартные решения помогут находить выход из ситуации, а уже с 25 числа вы сможете вздохнуть с облегчением и смело идти к новым вершинам. Более подробно расскажет гороскоп для Близнецов на месяц.

Гороскоп карьеры на октябрь 2023

В октябре Близнецам звезды советуют на работе руководствоваться своим умом и идеями, а также поддерживать дружеские отношения с коллегами - вам может понадобится их помощь. Близнецам-бизнесменам в середине месяца удастся заключить выгодные сделки.

Финансовое положение будет стабильным, большой прибыли ждать не стоит, но следует избегать и чрезмерных трат - не делайте покупки, которые вам пока не по карману, иначе вас ждут проблемы с деньгами. Будьте более экономны, предупреждает гороскоп на октябрь 2023.

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Гороскоп любви на октябрь 2023

В личной жизни в октябре 2023 у Близнецов будет нестабильно. Вам придется делать выбор между сердцем и разумом, но правильным будет найти компромисс. Возможно, вы узнаете некую тайну вашей второй половинки, что сильно вас расстроит. Кризис в отношениях либо ухудшит их, либо, наоборот - сделает крепче.

Холостым Близнецам звезды пророчат отношения с человеком из прошлого, а вот с новыми любовными знакомствами в этом месяце не сложится.

Гороскоп здоровья на октябрь 2023

Во втором месяце осени энергии Близнецам будет не занимать - хватит и на работу, и на друзей, и на личную жизнь. Сохраняйте хорошее расположение духа и можете начинать закаляться, чтобы укрепить здоровье до зимы. В то же время не перегревайтесь на солнце.

Диеты в этом месяце будут безрезультатны, поэтому лучше уделите время спорту. Откажитесь от очень жирной еды в пользу овощей и фруктов. Старайтесь высыпаться и отдыхать и адекватно оценивайте свои ресурсы перед тем, как взвалить на плечи какую-то работу, советует гороскоп для Близнецов.

Ранее мы публиковали лунный календарь на октябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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