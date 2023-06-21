Оно наступит уже очень скоро, пора готовиться к незабываемым событиям.

3 июля 2023 года наступает суперлуние. Этот день станет по-настоящему судьбоносным. Представители двух знаков Зодиака получат редкий шанс, пока другие будут бороться с проблемами, они найдут счастье всей своей жизни. Кому невероятно повезет - читайте ниже.

Дева

Июльское полнолуние позволит Девам очень высоко взлететь. Вы получите шанс оставить все свои проблемы в прошлом, даже если они были весьма серьезными. Будто по взмаху волшебной палочки Девы станут самыми счастливыми.

В период суперлуния представителям этого знака Зодиака стоит проявить максимальную активность. Говорите громко и четко, озвучивайте все свои планы и мечты. Также вы можете "программировать" себя на успех в будущем, не бойтесь визуализировать и ставить невероятные цели.

Видео дня

Водолей

Водолеи получат незабываемый подарок, их ждет настолько крутой период, что они не поверят своему счастью. Однако не тратьте время на сомнения, это действительно происходит с вами. Поверьте в чудо и наслаждайтесь, ведь вам очень повезло.

Суперлуние позволит Водолеям заполучить внимание всех людей вокруг. Вы будете невероятно успешными, любимыми, привлекательными и энергичными. Все горы будут "сворачиваться" быстро и легко, берите быка за рога и смело двигайтесь в сторону своей мечты.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что три знака Зодиака потеряют голову от любви в ближайшие дни.

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