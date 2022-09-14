Речь идет о Тельцах и Львах.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых будут особенно успешными в делах и могут рассчитывать на дополнительные доходы до конца текущей недели – 18 сентября.

Речь идет о Тельцах и Львах.

Телец

В ближайшие дни Тельцы смогут сполна реализовать свой потенциал и приумножить денежные поступления. Главным условием для этого будет уверенность в себе и своих силах. До конца текущей недели можно смело ставить перед собой самые амбициозные цели, звезды поспособствуют их достижению. Не исключено успешное продвижение по карьерной лестнице или даже удачная смена рода деятельности.

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Лев

Не менее успешными ближайшие дни будут для Львов. У них получится повысить свои доходы, а также добиться уважения коллег. Астрологи рекомендуют определиться с главными задачами на будущее, наступило отличное время для всяческих начинаний, можно заложить крепкий фундамент. Вероятны интересные предложения от знакомых, которые в дальнейшем могут принести прибыль и не только.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, жизнь представителей которых вскоре наладится.

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