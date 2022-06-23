28 июня могут произойти ключевые события.

28 июня в Украине отмечается День Конституции. Что нас ждет в этот праздник и почему нужно быть осторожными - рассказал экстрасенс Роман Шептицкий.

Он сделал расклад на картах Таро и определил, что именно 28 июня Россия может нанести ракетные удары по Украине. Также он отметил, что пропагандисты Кремля могут снова "вкинуть" какой-то фейк.

"Также может быть срыв каких-то договоренностей, а это приведет к наступлению оккупантов. Будет повышенная угроза. При этом ближе к середине лета Россия захочет выйти на переговорный процесс. 28 июня могут произойти ключевые события, которые в некоторым смысле будут мотивировать РФ выйти на переговоры. Но все же Украине стоит ожидать провокаций", - сказал Шептицкий на своем YouTube-канале.

Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус заявил, что оккупанты устроят в Харькове второй Мариуполь.

Вас также могут заинтересовать новости: