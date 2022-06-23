Сейчас в Харькове слышны постоянные взрывы.

Украинский астролог Дмитрий Уранус составил прогноз для Украины и выяснил, какие города являются целью российских оккупантов. Самый неутешительный прогноз он дал по поводу Харькова, жители которого уже давно страдают от постоянных взрывов.

По словам эксперта, оккупанты будут обстреливать Харьков до конца войны.

"Географическое положение Харькова обрекает его на обстрелы и разрушения. Рашисты в течении всей войны будут мстить этому городу за сопротивление, как Мариуполю", - сказал астролог.

Он порекомендовал жителям Харькова срочно выехать из города, потому что находиться там очень опасно.

"Я рекомендую всем у кого есть возможность выехать из города, не спешите возвращаться в ближайшие месяцы. В дальнейшем переселяться, восстанавливать и отстраивать Харьков следует в южном, юго-западном направлении, а о северном направлении, в сторону границы - нет смысла. Приграничные и прифронтовые зоны теперь на годы в опасности и в упадке. Миграция населения в центр страны и на запад - неизбежна", - добавил Уранус.

Напомним, карпатская мольфарка спрогнозировала, когда война в Украине сбавит обороты.

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