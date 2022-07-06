Эксперт убежден, что президент РФ не доживет до осени.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, как параноик боится за свою жизнь. Его окружение тратит миллионы на анализы перед визитом к диктатору.

Участник шоу "Битва экстрасенсов", маг Александр Кантонистов заявил, что Путин столкнется с "попытками отравления и физическими приступами", потому что его "мания" и "психические расстройства" выходят из-под контроля, пишет The Mirror.

Эксперт убежден, что президент РФ не доживет до осени.

"Будут попытки отравить и физически наказать диктатора. У Путина, вероятно, усилится мания преследования, психические расстройства повлияют на его решение. Репрессии в Кремле могут усилиться: его же люди будут казаться предателями в его глазах. Это повлечет необдуманные поступки, которые в будущем сильно навредят ему", - отметил экстрасенс.

Маг считает, что пик жизни Путина наблюдается до августа-сентября 2022 года.

"В это время вероятность его смерти очень высока. Скорее всего, она наступит внутри его кабинета", - отметил он.

Ранее мольфарка рассказала, что Путина лечат нетрадиционными методами, поэтому он до сих пор жив, но это не надолго.

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