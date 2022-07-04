По ее словам, Путин пользуется нетрадиционными методами лечения, которые ему назначают его шаманы из Сибири.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, окружение которого уже длительное время ведет подковерную борьбу за смену власти в Кремле и слухи о болезни которого постоянно распространяются, не скрывает, что пользуется нетрадиционными методами лечения.

Как рассказала мольфарка, участница секретного "Батальона 14" Магдалена Мочиовски в интервью Апострофу, нетрадиционные методы лечения ему назначают его шаманы, к которым он ездит в Сибирь.

"Есть очень много нетрадиционных методов, с помощью которых можно подкрепить организм. И когда его батарейка уже садится, он летит в Сибирь, купается в крови оленей и еще многое другое. Он усиливает себя и затем идет дальше в бой. Но самое главное, нам следует знать, что когда-то ему эти ресурсы уже не будут помогать, потому что с каждым разом, когда он испытывает все больше и больше методов нетрадиционного лечения, они исчерпывают себя. Они заканчиваются. В результате он просто, как свеча, погаснет, потому что его время придет", - отметила экспертка.

По ее словам, Путин действительно болен. Это видно по нему, по его энергетике, по его виду.

"Он болен онкологией. Традиционными и нетрадиционными методами лечения сейчас делают все для того, чтобы его извлечь из того состояния. В коме его нет, он еще ходит. Но то, что он прошел химиотерапию, это явно видно по всему организму. Мы это видим как по энергетике, так и по мимике. Более того, метастазы в организме его поглощают", - уверена мольфарка.

У шаманов очень сильно практикуется метод перебирания энергии с помощью специальных зельев, которые варятся в специальный день, во время полнолуния. Туда входят различные ингредиенты. В том числе, шкурка, которую сбросила змея. То есть это практически ведьмовское зелье, говорит Мочиовски.

Некоторые шаманские зелья, по ее словам, содержат ядовитые грибы, оленью мочу, перемолотые рога оленя и много нетрадиционных ингредиентов.

"До определенной степени эти зелья действительно помогают, но бывает такое, что помогает только сам эффект плацебо, когда человек верит в то, что это может помочь. Есть специальные грибы, которые растут только в Сибири, есть разный мох, который растет в Сибири, и много других видов целебных растений, которые помогают. Но я еще раз говорю: те вещи помогают только до определенного времени", - отметила она.

На вопрос о том, сколько времени осталось Путину жить, мольфарка говорит, что не может этого предвидеть, потому что он защищен.

"Так как я предвижу, это один срок, то есть до года времени он должен был бы умереть. Переселят ли в него какую-то другую душу, заменят ли его двойником, это уже будет следующим вопросом. Мы сразу, если он и умрет, об этом не узнаем. Понимаете, у него минимум 10 двойников. Если он и умрет, то царя-батюшку так внезапно терять никто не захочет. Для народа на время подбросят двойника. Я даже не уверена, что это будет до года времени, но то, что его уберут - даже не в том плане, что он сам умрет, а его уберут - вы увидите, что так оно и будет", - говорит Мочиовски.

Путин болен: что известно

Ранее ряд экспертов и СМИ из разных стран утверждали, что Владимир Путин болен. В частности, российскому президенту приписывали различные виды рака, а также шизофрению, деменцию и болезнь Паркинсона. В конце мая появилась информация, что главу России прооперировали.

В начале июня бывший друг президента РФ и экс-банкир Сергей Пугачев говорил, что у Путина может быть рак.

Президент Украины Владимир Зеленский подтверждал, что Путин действительно болен, но болезнь его несколько сложнее чем та, о которой распространяют информацию.

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