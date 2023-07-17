Экстрасенс Мария Тихая в интервью УНИАН рассказала, чем обернется для Украины подрыв Крымского моста, какие города сейчас находятся под угрозой, будут ли оккупанты отступать, и когда начнется расцвет нашей страны.

Сегодня утро украинцев началось с хороших новостей - вновь подорван Крымский мост. Можете сказать, как это повлияет на нас?

После подрыва Крымского моста Россия отомстит. Карты Таро четко показывают, что будут обстрелы. РФ не успокоится и продолжит нас терроризировать. Также будет какая-то ситуация, связанная с землей. Пока наверняка не пойму, что именно это может быть, но есть вероятность появления новых вирусов.

Россия - страна, которая ни перед чем не остановиться. Скажите, к чему еще нам стоит готовиться в ближайшее время?

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Однако, как я уже говорила, россияне продолжат нас обстреливать. Это может быть с акватории Черного моря, опасаться стоит дронов и фосфорных бомб. Под угрозой, в первую очередь, Херсон. Еще мне не очень нравится ситуация в Харькове, Киеве, Сумах, Львове и Одессе. Кроме того, есть опасность подрыва Кременчугской ГЭС.

Из плюсов - в ближайшее время будет обмен пленными, более 100 человек. Также Вооруженные силы Украины будут медленно, но уверенно продвигаться вперед, они продолжат деоккупацию территорий. То есть украинские военные будут "отбрасывать" оккупантов на некоторых направлениях, а с некоторых они и сами будут убегать.

Совсем недавно нас пугали тем, что оккупанты могут взорвать Запорожскую АЭС. Эта угроза миновала или все еще сохраняется?

Когда я смотрела ситуацию с Запорожской АЭС на картах, то самая большая опасность исходила от пятого реактора. Первый реактор является основным, шестой - небезопасным. Четвертый реактор захватчики также пытались заминировать, но там произошла какая-то ситуация и у них этого не получилось. Но, я думаю, что авария произойти все-таки может.

Вы сказали, что ВСУ продолжат освобождать наши территории от российских оккупантов. То есть, я правильно понимаю, что совсем скоро мы можем вернуться к своим границам?

Да, мы можем вернуться ко всем своим границам, но только военным путем. Никаких мирных договоров с Россией, пока у власти диктатор Владимир Путин, не будет. Единственный вариант - это смена власти РФ. Только в таком случае, возможно, мы пойдем на мирное соглашение. В любом другом - нет.

Когда наступит расцвет Украины?

Трансформация Украины уже началась. Мы уже лидирующая страна, мы показали, кто мы. Можно считать, что наш расцвет уже идет, но в полном объеме мы его ощутим только после полного прекращения боевых действий.

Мария, что ждет Россию в ближайшее время?

Будет еще один поход на Москву, но ближе к осени. В стране-агрессора будет переворот. Его может осуществить как Евгений Пригожин, так и другие высокопоставленные люди в России. Карты указывают на каких-то бизнесменов.