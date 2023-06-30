Экстрасенс Макс Гордеев в интервью УНИАН рассказал, что ждет нас в июле, продолжит ли Россия обстреливать наши города, есть ли угроза для ЗАЭС, и когда оккупанты начнут отступать.

Макс, дайте, пожалуйста, прогноз на июль. Что нас ждет?

Сейчас и в дальнейшем будет очень тяжело. Не могу пока сказать что-то положительное. Не вижу, что кто-то будет выигрывать в войне, а кто-то будет проигрывать. В ближайшее время мы будем держаться на одной линии, то есть пока наши ребята сильно не продвинутся вперед.

Во-вторых, ситуация, которая будет происходить дальше - это манипуляция со стороны России. Сначала будет очень тяжело-тяжело-тяжело, а потом они немного отступят. Это можно сравнить с допросом. Представьте, что вы сидите в комнате на допросе. Энергетически вас доводят до того, что вы вот-вот умрете, но этого не происходит. От вас отстают, и еще определенное время не трогают. То есть вас держат в напряжении.

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Однако для нас все равно все закончится положительно, ведь на нашей стороне ангелы-хранители. Лето будет идти нам на помощь, ведь самый сложный период - зима.

Какие события будут происходить на фронте?

ВСУ будут пытаться пробиваться. Они будут рисковать. Некоторые риски будут удачными, некоторые - нет. Однако наши воины грамотно пробивают сейчас фронт, чтобы понять, где слабые места у России.

Единственный аскпет - финансовый. Вижу, что в этом плане сейчас сложная ситуация. Финансирование армии должно быть больше. Хочу обратиться к людям, чтобы они донатили, и к мировым лидерам, чтобы они помогали или деньгами, или оружием. Сейчас нам это необходимо.

Сейчас нас пугают тем, что оккупанты могут взорвать Запорожскую АЭС. Есть ли у нас шансы, что этого не произойдет?

Оккупанты действительно сейчас находятся возле реактора и очень сильно нагнетают ситуацию. В любой момент, когда им отдадут приказ, они взорвут Запорожскую АЭС. Поэтому в этом плане ситуация в июле будет такая, что они могут это сделать.

Скажите, пожалуйста, продолжит ли Россия обстреливать наши города?

Сейчас оккупанты дадут нам немного отдохнуть, однако массированные обстрелы возобновятся и продлятся вплоть до сентября. В некоторых регионах украинцы могут жить в метро и бомбоубежищах по несколько дней. Надо бояться ночи или восхода. Максимально страшное время - с 12 ночи до 4-5 утра.

Какие города в зоне риска?

Абсолютно все карты показывают, что надо верить в самое лучшее, но расслабляться нельзя никому. Ситуация и в дальнейшем будет тяжелой, под угрозой все города.

Также хочу предупредить жителей Одессы. Надеюсь, все будет хорошо, но пока нет хороших вестей. Оккупанты что-то задумали. Также неспокойно будет во всех городах, которые находятся у линии фронта. Но это не значит, что вражеские ракеты будут везде попадать.

В самых многострадальных городах ситуация не изменится. Хотя карты показывают положительную ситуацию в Бахмуте. Оккупанты уже будут бежать оттуда.

А что ждет Киев, который в последнее время не оставляют в покое?

Все будет волнами. Надо быть внимательными с Киевской ГЭС. Все же что-то оккупанты задумали там. Их задача сделать так, чтобы все боялись. Когда они узнают заминированные места, то будут чувствовать себя увереннее. Им будет казаться, что они контролируют ситуацию.

Можете ли вы сказать, когда россияне уже начнут отступать?

Сейчас я не вижу, что они полноценно отступят. Где-то они будут наступать, где-то отступать. Однако в ближайшее время кардинально ситуация не изменится. До сентября так точно.

А будут ли у нас какие-то победы?

Конечно, будут. Вижу, что много боев будут проводиться. Но они будут с большим количеством погибших и пленных. На самом деле у россиян сейчас есть задача брать в плен как можно больше людей. Раньше им приказывали убивать-убивать-убивать, однако сейчас что-то изменилось. И в любом случае многое будет происходить в плане риска. Не будет единой цели. Только будут создаваться небольшие группки, которые будут пробиваться по разным направлениям. И именно они будут приносить нам определенные победы.