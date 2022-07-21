По словам экстрасенса, пострадает Никополь.

Экстрасенс Макс Гордеев сделал расклад на картах Таро и определил украинский город, который вскоре может быть оккупирован.

По его словам, в ближайшее время опасность ждет Никополь. В этом городе будет ужасная ситуация.

"Первая карта - это оккупация, закрытая территория, негативные аспекты, обстрелы. Вторая говорит о том, что жителям нужно немедленно покинуть Никополь, потому что будет очень много прилетов. Бегите из этого города, если можете. Там будет разнос по полной", - сказал Гордеев на своем YouTube-канале.

Напомним, ранее астролог Ангелина Вакулина предсказала самый ужасный период в войне. По ее словам, опасность нас ждет в период с 31 июля по 2 августа. Астролог отметила, что именно в этот промежуток времени может пострадать Киев.

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