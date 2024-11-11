Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, каким будет этот день и от чего стоит воздержаться.

Зеркальная дата 11 ноября открывает мощный энергетический портал, который резонирует с нашими намерениями, эмоциями и подсознанием, говорит мольфар Макс Гордеев. В этот день энергетические вибрации усиливаются, и все наши действия имеют особую силу.

Число 11 в нумерологии символизирует интуицию, связь с духовным миром и способность видеть скрытое. Но этот день несет не только возможности, но и риски, особенно для тех, кто недостаточно осторожен с мыслями и действиями.

Чем опасен день 11 ноября

1. Открытость к энергетическим воздействиям. Зеркальные даты, в частности 11 ноября, делают нас уязвимыми к воздействию внешних энергетических потоков. Этот день может вызвать чувство эмоциональной перегрузки или спутанности мыслей.

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2. Негативные намерения и их влияние. Любые негативные эмоции и мысли, которые возникнут в этот день, имеют большой шанс материализоваться, ведь зеркальная дата усиливает то, на чем мы фокусируемся.

3. Внутренние конфликты. Усиленная энергетика числа 11 может обострить наши внутренние противоречия, что приведет к сомнениям и разочарованиям.

4. Риск иллюзий. Зеркальная дата создает склонность к самообману и ложным представлениям, поэтому важно отделять иллюзии от реальности и не увлекаться фантазиями.

Что категорически нельзя делать в день 11 ноября

1. Не привлекать новых людей в свою жизнь. Это не лучший день для новых знакомств, ведь можно случайно привлечь к себе людей с тяжелой энергетикой. Нежелательно доверять незнакомцам и открывать им свои мысли или тайны.

2. Не начинать новые проекты. Любые важные решения или начинания в этот день могут принести хаос вместо успеха, ведь энергетика 11 ноября направлена на самоанализ, а не на действия.

3. Не спешить с выводами и решениями. День полон иллюзий, поэтому все решения могут быть ошибочными. Важно принимать решения осторожно и не доверять поверхностным ощущениям.

4. Не поддаваться негативным эмоциям. Гнев, обиды и тревоги способны закрепиться на энергетическом уровне. В этот день любые негативные эмоции могут иметь долговременное влияние на вашу жизнь.

5. Не игнорировать физический дискомфорт. Зеркальная дата может влиять на физическое самочувствие, поэтому избегайте перегрузок и будьте внимательны к сигналам тела.

Что следует сделать, чтобы день 11 ноября прошел на высокой энергетической ноте

1. Ритуал очищения пространства. Очистите свой дом с помощью аромапалочек или свечей. Пало Санто или полынь идеально подходят для создания защитного барьера, который поможет предотвратить проникновение негативной энергии.

2. Практика самоуглубления. Зеркальная дата 11 ноября - время для глубокого самоанализа. Посвятите несколько минут медитации или практике осознанного дыхания, чтобы успокоить мысли и настроиться на высокие вибрации.

3. Магическая ванна. Приготовьте ванну с солью и несколькими каплями эфирного масла лаванды или мяты. Соль удалит негатив, а ароматическое масло придаст спокойствия и сосредоточенности.

4. Фокус на желаниях. Зеркальная дата усиливает то, на что мы направляем свое внимание. Возьмите лист бумаги и запишите три самые искренние желания. Храните их как напоминание и возвращайтесь к ним во время внутренней работы.

5. Укрепление ауры. Возьмите камень - лучше всего подходят аметист или горный хрусталь. Держите его в руке или носите с собой в течение дня, чтобы укрепить свое энергетическое поле и избежать внешних воздействий.

Значение числа 11 в нумерологии

Как говорит Гордеев, число 11 в нумерологии считается "искусным числом", символизирующим связь с духовным светом, интуицию и внутреннее видение. Его энергетика способствует расширению сознания и установлению духовной связи с собственным "я". Зеркальная дата 11 ноября является прекрасным временем для работы над собой и подключения к глубинному пониманию своей миссии в жизни.

"11 - это путь к познанию, в котором человек стремится найти истину и гармонию. Сегодня это число может подарить понимание личных целей и позволит заглянуть в свои истинные стремления. Зеркальный день 11 ноября - это не просто дата, а мощный энергетический импульс, ведущий к внутренней трансформации и глубокому самопознанию", - добавил мольфар.

Пусть эта дата будет днем очищения, перезагрузки и восстановления внутренней силы. Важно провести его осознанно, внимательно относясь к своим мыслям и действиям, ведь зеркальные даты предоставляют нам уникальную возможность для самосовершенствования.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord13

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