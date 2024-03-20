Эти знаки будут на седьмом небе от счастья.

Астрологи назвали два знака, у которых все начнет налаживаться уже в ближайшее время. Звезды сулят им прекрасный период, когда удача будет ходить за ними буквально по пятам.

Весы

У представителей этого зодиакального созвездия все будет складываться на высшем уровне. Смело беритесь даже за самые сложные проекты, потому что вам все равно удастся получить отличный результат, даже если придется немного попотеть.

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Кроме того, в вашей личной жизни наступает "белая" полоса. Астрологи говорят, что вы можете провести романтическое время со своей второй половинкой. Ждите приятный сюрприз, потому что вы его заслужили.

Козерог

У Козерогов, как и у Весов, наступает отличный период, когда они могут реализовать свои самые безумные идеи. Не бойтесь начинать что-то новое, идти в неизвестность и экспериментировать. Талант, рвение к победе, целеустремленность и вера в себя помогут вам исполнить свои самые заветные мечты.

К слову, в марте Козероги могут решиться на пополнение в семье. Астрологи говорят, что у вас родятся настоящие гении. Вы будете очень счастливы.

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