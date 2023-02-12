Узнайте, кому удастся поймать стрелу Амура.

На следующей неделе только два знака Зодиака смогут встретить настоящую любовь. В период с 13 по 19 февраля люди, рожденные под этими знаками, поверят в счастье и поймут, что страсть и романтика - лучшее, что может быть. Кому повезет поймать стрелу Амура - читайте ниже.

Телец

Тельцам не стоит терять время зря, откройтесь этому миру и не отказывайтесь от свиданий. Вы можете встретить свою настоящую любовь, важно лишь довериться судьбе.

Астрологи считают, что Тельцы слишком закрылись в себе и будто бы обижены на весь мир. Пришло время поработать над собой, вас окружают прекрасные люди, но вы их не замечаете.

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Рак

Раки-одиночки поймают шанс познакомиться с человеком, который принесет в их жизнь только радость. Однако вам стоит поработать над собой. Возможно, вы привлечете счастье, если смените имидж. Новая прическа, красивый шарф или необычный аксессуар - кто знает, что именно сделает вас неотразимыми.

По мнению астрологов, Ракам также можно проявить инициативу. Вы можете пригласить на свидания человека, который вам давно нравится. Возможно, он ответит взаимностью.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какому знаку Зодиака сделают предложение руки и сердца в ближайшие дни.

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