Астрологи рассказали, кого ждет небывалое счастье.

В ближайшие дни, а именно с 13 по 19 февраля, только одному знаку Зодиака могут сделать предложение руки и сердца. Астрологи считают, что эта неделя станет невероятной для девушек, рожденных под этим знаком. Кому повезет - читайте ниже.

По мнению экспертов, в ближайшие дни люди могут решиться на глобальные перемены. Некоторые знаки Зодиака получат мощный толчок и желание создать семью. Однако есть большая вероятность того, что заветное колечко получат не все, кто его ждет. Больше всего шансов получить предложение именно у Козерогов.

Астрологи считают, что девушки-Козероги будут купаться в ласке и любви. Они будут невероятно обворожительными. Ваша вторая половинка влюбится в вас заново.

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Помимо этого, Козероги могут проявить инициативу самостоятельно. Если вы уверены, что хотите прожить с этим человеком, скажите ему об этом. Не бойтесь открыть свои чувства.

Напомним, ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака "наставят рога" в ближайшие дни. Они будут сгорать от ревности.

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