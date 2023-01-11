Кого ждут неудачи - читайте в нашем материале.

Конец января принесет двум знакам Зодиака не очень хорошие новости. Некоторых даже заставит плакать. Кто они и к чему следует себя готовить - читайте в нашем материале.

Козерог

Начало года для Козерогов в целом непростое. Мало того, что Меркурий находится в ретроградной фазе и тормозит все изменения, развитие и движение вперед, так помимо этого еще две важных планеты изменили направление своего хода. Конец месяца может принести негативные новости, связанные с работой. Это может быть увольнение, сокращение, урезание заработной платы и так далее.

Водолей

Водолеи в конце января останутся одни. Они могут насовсем расстаться с партнером или принять решение сделать временную паузу в отношениях. Это станет причиной слез, разочарований и желания побыть в одиночестве.

Видео дня

Звезды говорят, что причиной расставания станут проблемы, которые давно накапливались снежным комом. Несмотря на то, что первое время будет сложно, уже в феврале ситуация начнет выходить на более оптимистичный уровень.

Напомним, два знака Зодиака встретят любовь в конце января 2023.

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