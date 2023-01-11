Их ждет романтический период, однако не всем стоит относиться к этому как к любви всей жизни. Чего ждать - читайте в материале.

Астрологи составили любовный гороскоп на январь и отметили, что Овны и Девы будут увлечены настоящими романтическими приключениями. Только в одном случае это перерастет в серьезные отношения, а во втором - останется временной интрижкой. Чего ждать именно вам - читайте в материале.

Овен

Овны могут отправиться в какое-то путешествие или в командировку, где они встретят человека, способного изменить их жизнь. Звезды говорят, что это вполне может быть любовь с первого взгляда. Не стоит относиться к этому как к курортному роману, потому что у партнера также возникнет симпатия к представителям данного знака Зодиака.

Астрологи советуют не принимать поспешных решений и не торопить события. Лучше всего, если обе стороны пустят развитие отношений на самотек.

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Дева

Дева в конце января может по-новому взглянуть на человека, который давно находится в ее окружении. Могут возникнуть романтические связи с коллегой, другом, однокурсником, соседом и т.п.

Звезды говорят, что именно ретроградный Меркурий и его последствия станут причиной возникновения этих связей. Вероятнее всего, отношения будут непродолжительными и несерьезными, однако Девы смогут развлечься и отдохнуть.

Напомним, новолуние 21 января станет началом "белой" полосы для шести знаков Зодиака.

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