Астрологи рассказали, кому полнолуние 10 сентября подарит деньги и неожиданный достаток.
Лев
Этим знакам Зодиака повезет в первую очередь. Могут быть поступления финансов с той стороны, о которой вы даже не подозревали.
Весы
У Весов в сентябре может появиться покровитель, который будет одаривать роскошными подарками и давать деньги. Возможно, именно в полнолуние 10 сентября он решит проспонсировать ваши желания касательно шоппинга или уик-энда.
Стрелец
Стрельцы могут оформить удачную сделку, по результатам которой им придет нужная сумма. Средства лучше вложить в какое-то дело. Это в перспективе принесет выгодную "ответку". Но помните о важности не подписывать никакие документы и не принимать важных решений до завершения фазы ретроградного Меркурия (2 октября и два дня после).
Рыбы
После длительной "темноты" в плане денег, у вас в кошельке наконец будет пополнение. Звезды сулят вам премию или надбавку.
Напомним, астролог назвала самые энергетически тяжелые и опасные дни сентября.