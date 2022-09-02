Полнолуние всегда влияет на финансовое положение знаков Зодиака. На чье-то - хорошо, на чье-то - плохо.

Астрологи рассказали, кому полнолуние 10 сентября подарит деньги и неожиданный достаток.

Лев

Этим знакам Зодиака повезет в первую очередь. Могут быть поступления финансов с той стороны, о которой вы даже не подозревали.

Весы

У Весов в сентябре может появиться покровитель, который будет одаривать роскошными подарками и давать деньги. Возможно, именно в полнолуние 10 сентября он решит проспонсировать ваши желания касательно шоппинга или уик-энда.

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Стрелец

Стрельцы могут оформить удачную сделку, по результатам которой им придет нужная сумма. Средства лучше вложить в какое-то дело. Это в перспективе принесет выгодную "ответку". Но помните о важности не подписывать никакие документы и не принимать важных решений до завершения фазы ретроградного Меркурия (2 октября и два дня после).

Рыбы

После длительной "темноты" в плане денег, у вас в кошельке наконец будет пополнение. Звезды сулят вам премию или надбавку.

Напомним, астролог назвала самые энергетически тяжелые и опасные дни сентября.

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