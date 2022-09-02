Астрологи рассказали, кому полнолуние 10 сентября принесет большие деньги / фото REUTERS

Астрологи рассказали, кому полнолуние 10 сентября подарит деньги и неожиданный достаток. 

Лев

Этим знакам Зодиака повезет в первую очередь. Могут быть поступления финансов с той стороны, о которой вы даже не подозревали. 

Весы

У Весов в сентябре может появиться покровитель, который будет одаривать роскошными подарками и давать деньги. Возможно, именно в полнолуние 10 сентября он решит проспонсировать ваши желания касательно шоппинга или уик-энда. 

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Стрелец

Стрельцы могут оформить удачную сделку, по результатам которой им придет нужная сумма. Средства лучше вложить в какое-то дело. Это в перспективе принесет выгодную "ответку". Но помните о важности не подписывать никакие документы и не принимать важных решений до завершения фазы ретроградного Меркурия (2 октября и два дня после). 

Рыбы

После длительной "темноты" в плане денег, у вас в кошельке наконец будет пополнение. Звезды сулят вам премию или надбавку. 

Напомним, астролог назвала самые энергетически тяжелые и опасные дни сентября.

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