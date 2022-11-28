Львы получат шанс насладиться обществом приятного человека.

Во вторник, 29 ноября, Девам стоит ждать беды, этому знаку Зодиака карты Таро сулят много подлости и обмана. А вот Рыбам наоборот невероятно повезет, их ждет настоящий водоворот счастья и радости. Что карты Таро предсказали другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

Овнам предстоит принять вызов и вступить в бой с врагами. Конечно, это может быть не настоящая драка, а борьба с серьезными испытаниями. Карты Таро советуют Овнам не бояться и пройти жизненную проверку с достоинством.

Телец

29 ноября Тельцов ждет день, когда им нужно держаться подальше от процессов вокруг. Не вмешивайтесь в чужие дела, не пытайтесь изменить свою судьбу и откажитесь от лишних хлопот.

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Близнецы

Близнецам выпала карта, которая пророчит сомнения и странное ощущение радости. Вам предстоит расставить жизненные приоритеты по-новому и понять, каким будет ваше будущее. Если выбор будет правильным, то судьба щедро вознаградит Близнецов.

Рак

29 ноября Раков ждет день, полный счастья и гармонии. Однако не стоит расслабляться и полностью отдаваться отдыху. Не останавливайтесь на достигнутом и уже в скором времени вы ощутите результаты своего труда.

Лев

Львам карты Таро сулят приятную компанию. Вы встретите хорошего человека, который порадует вас теплой беседой и может помочь решить все проблемы. Займитесь творчеством и смело беритесь за новые задачи.

Дева

Дев ждет подлость и обман. Вас окружат интриги и скандалы. Карты Таро советуют пройти этот жизненный урок с осознанием того, что все происходящее - результат поступков в прошлом. Внимательно посмотрите на всех, кто рядом. Возможно, Девы подпустили врагов слишком близко.

Весы

Весам будет казаться, что они очень устали и все вокруг будто стоит на месте. Не пытайтесь начинать что-то новое, лучше посвятите этот день отдыху. Немного лени не помешает Весам, ведь они слишком много работали.

Скорпион

29 ноября Скорпионов ждет день любви, романтическое свидание, много страсти и приятных эмоций. Смело наслаждайтесь всеми подарками судьбы и не нервничайте из-за пустяков.

Стрелец

Стрельцов ждет день риска. Вам стоит обдумать вложения и попытаться спасти свои деньги. Помимо этого, карты Таро сулят Стрельцам много опрометчивых поступков, о которых они потом сильно пожалеют.

Козерог

29 ноября Козерогам придется решать важные вопросы. Однако они не принесут много хлопот. Вместо этого вы получите приятные сюрпризы от судьбы. Карты Таро советуют вам обратить внимание на тех, кто всегда рядом и готов помочь.

Водолей

Водолеев ждет неприятный день. Возможно, вы поссоритесь с другом или навсегда потеряет связь с кем-то из близкого окружения. Карты Таро сулят Водолеям освобождение от привязанности, а после трудного дня вас ждет приятный вечер.

Рыбы

29 ноября Рыб ждет настоящий ураган счастья. Вы будете полны новыми идеями, в вашей жизни все начнет меняться в лучшую сторону. Не бойтесь покорять новые вершины, в этот день у вас все получится.

Напомним, ранее карты Таро предсказали, что сразу 4 знака Зодиака ждут неудачи и черная полоса на следующей неделе.

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