Овнам стоит задуматься о переменах.

Вторник 31 января принесет Девам любовные приключения и неожиданные сюрпризы. А вот Скорпионам нужно быть на чеку, их могут обмануть и втянуть в неприятности. Что ждет другие знаки Зодиака в этот день - читайте в гороскопе по картам Таро от УНИАН.

Овен

Овнам стоит задуматься о переменах. Вы можете сделать новую стрижку или сменить наряды, однако важно не забывать, что меняться нужно, в первую очередь, внутри.

Телец

Тельцам карты Таро советуют отказаться от уныния и начать побольше общаться с людьми. Вы слишком закрылись в себе, пришло время искать новых друзей.

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Близнецы

31 января титул главных счастливчиков дня получат Близнецы. Вам повезет, опасные ситуации обойдут вас стороной.

Рак

Во вторник Раков ждет награда за их труды. Вы получите одобрение от начальства, что даст вдохновение на новые достижения.

Лев

Львам стоит проявить жесткость. Возможно, кто-то слишком пользуется вашей добротой.

Дева

Девам повезет в любви. Они могут закрутить новый роман. Однако если у вас уже есть вторая половинка, предавать ее не стоит.

Весы

Карты Таро пророчат Весам день разочарования. Вы слишком непостоянны и часто отказывались от хороших идей, попросту боясь их осуществлять. Теперь же Весы увидят, что они потеряли.

Скорпион

Скорпионов ждет обман. Кто-то может втянуть вас в неприятную историю и запятнать вашу репутацию. Не верьте всему, что вам говорят, проявите мудрость и включайте интуицию.

Стрелец

Во вторник Стрельцам стоит умерить пыл и не стараться доказать каждому встречному свою правоту. Не нужно спорить, постарайтесь не конфликтовать с окружающими.

Козерог

Козерогов ждет непростой выбор между своими желаниями и тем, что действительно необходимо. Думайте не только сердцем, от этого выбора зависит ваша судьба.

Водолей

Водолеям придется бороться со своими пороками. Карты Таро советуют не рисковать и не гнаться за минутной радостью.

Рыбы

31 января Рыбы могут на время забыть о работе и провести время со своей семьей. Также вас могут ждать события, в которых лучше проявить смелость.

Напомним, ранее тарологи рассказали, что два знака Зодиака будут купаться в деньгах и счастье на этой неделе.

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