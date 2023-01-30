Карты Таро сулят невероятно удачные дни для тех, кому повезло родиться под этими знаками.

Тарологи поделились новым прогнозом на эту неделю (с 30 января по 5 февраля). Оказывается, два знака Зодиака могут забыть обо всех проблемах, ведь в ближайшие дни они будут купаться в деньгах и счастье. Кому так сильно повезло - читайте ниже.

Весы

Неделя начнется для Весов с новых возможностей. Вы сможете раскрыть в себе новые таланты и добиться успеха во всех делах. Рядом будут друзья, на которых смело можно положиться. Не бойтесь доверять близким, они помогут вам обрести счастье.

Карты Таро пророчат, что к концу недели Весы могут рискнуть. Удача будет на вашей стороне. Более того, риск принесет возможность существенно улучшить финансовое положение. Будьте смелее и тогда вы на себе ощутите, что такое водопад из денег.

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Козерог

Новая неделя принесет Козерогам много любви и радости. Вы сможете оставить все обиды в прошлом, помириться со всеми, на кого обижались. Помимо этого, Козероги получат невероятную силу. Вы найдете в себе ярость и гнев, которые сможете пустить в правильное русло и одолеть всех врагов.

Козерогов ждет немало приятных событий. Вы можете не переживать из-за пустяков, судьба готовит лишь радостные новости и не будет вас огорчать.

Ранее тарологи рассказали, что новая неделя обернется слезами и катастрофой для трех знаков Зодиака.

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