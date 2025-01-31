Такую карту можно делать и на бумаге, и в телефоне.

Карта желаний - это, своего рода, презентация ваших личных целей и планов. Популярность она обрела очень давно, и многие женщины до сих пор периодически составляют такие карты, чтобы отправить запрос во Вселенную и быстрее получить желаемое. УНИАН выяснил, как сделать карту желаний правильно и зачем читать аффирмации для женщин.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Как сделать так, чтобы карта желаний "работала"

Самая могущественная потомственная ведьма Украины, финалистка 5 сезона "Битвы экстрасенсов" Ярослава Солодеева (Федорова) в комментарии УНИАН рассказала, как делается карта желаний онлайн или на бумаге. По ее словам, для карты желаний стоит выбирать не более, чем четыре-пять сфер, к примеру:

Видео дня

карьера;

здоровье;

личная жизнь.

Каждой из этих сфер на карте желаний должен быть отведен отдельный сектор. На каждую сферу нужно поставить не более трех целей. Чем короче будут формулировки, тем лучше. Ведьма считает, что карту желаний можно создать в телефоне или на компьютере с помощью картинок из сети, потому что желания со временем могут меняться, и на компьютере или телефоне карту желаний можно легко изменить, если нам что-то перестанет нравиться.

Карта желаний считается лайт-версией магии, но если человек ее некорректно составил, и в его жизни начинаются изменения, которые ему не нужны, то он может начать болеть.

Почему карта желаний "не работает" - основные причины

Многие девушки в сети жалуются, что у них ничего не сбывается, даже если по правилам составлена карта желаний - сектора на месте, цели четкие, мотив присутствует. Ведьма говорит, что есть шесть причин, по которым ваша карта желаний не работает:

Вы поставили много целей или есть какие-то, которых невозможно добиться.

Вы ставите цели, выполнение которых зависит не от вас самих (например: "Хочу, чтобы парень сделал мне предложение").

Желания слишком сложные. Стоит выбирать более простые цели - такие, которые вы действительно сможете выполнить.

Вы не ставите четкие планы и задачи, а превращаете карту желаний просто в список фантазий.

Вы ничего не делаете после того, как поставили себе цели и описали желания, а просто сидите и ждете, чтобы все "получилось само собой".

Ваши желания ненастоящие. Точнее, вы вносите в свою собственную карту желаний не то, что хотите сами, а, к примеру, то, что модно, то что хотели бы ваши родственники и тому подобное.

По мнению Солодеевой (Федоровой), карта желаний - это классный и мотивирующий инструмент. Главное научиться правильно понимать причинно-следственные связи и рационально использовать свое время, а также понимать, что идет вам в плюс, а что наоборот - вредит.

Чтобы "работала" карта желаний - как сделать аффирмации

После того, как вы составили карту желаний, нужно будет каждый день на нее смотреть и на каждый из секторов читать аффирмацию - то есть утверждение, которое будет правильно восприниматься пространством, Вселенной или Богом (все зависит от того, к кому человек обращается).

Перечень аффирмаций ведьма предоставила во время презентации книги Ирины Клипко "Свихнуться или идти к своей мечте", которую организовала PR-специалист, главный редактор журнала Glory, директор благотворительного фонда "Рожденные побеждать" Лала Цукерман.

Самая могущественная потомственная ведьма Украины Ярослава Федорова (Солодеева) говорит:

Конечно, у каждого человека свои желания, но, как подсказку, назову вот такие аффирмации для каждого сектора.

Сектор здоровья:

Я полностью и абсолютно здорова.

Я чувствую себя лучше с каждым днем.

У меня красивая, подтянутая, спортивная и стройная фигура.

Сектор личной жизни:

У меня с моим партнером счастливые и гармоничные отношения.

Мои отношения с мужем с каждым днем улучшаются.

Я притягиваю к себе достойных и успешных мужчин.

Я окружена ухажерами, каждый из которых пытается завоевать мое сердце.

Я получила предложение.

Сектор богатства:

Мой доход растет ежедневно.

У меня новая машина (опишите марку и цвет).

Моего дохода достаточно, чтобы обеспечить себя всем, в чем я нуждаюсь и чего хочу.

Я купила новую квартиру и сделала в ней дизайнерский ремонт.

Сектор славы:

Мое фото напечатали в журнале (пишите название издания).

Я получила награду (впишите награду, которую хотите получить - медаль, диплом, кубок, грамоту).

Я популярная и известная личность, и каждый мечтает быть в моем обществе.

Мой блог набрал 100 000 подписчиков.

Меня приглашают на интервью крупные телеканалы.

Сектор детей и творчества:

Я счастлива, что моему ребенку легко дается учеба.

Я радуюсь успехам моего ребенка в рисовании (спорте и т.д.).

Я умею рисовать и рисую замечательные картины для своих заказчиков.

Я прекрасно пою и меня приглашают на кастинги и пробы.

Я делаю невероятные авторские украшения, которые с удовольствием покупают.

Сектор помощников и путешествий:

Я счастлива потому, что провожу много времени с друзьями.

Я выезжаю в путешествия дважды в год.

Я поехала с подругой в Италию на шопинг.

Каждый год зимой я живу в Тайланде.

Я встречаю Новый год в Мексике.

Основное правило, по мнению Солодеевой (Федоровой), заключается в том, что человек должен загадывать собственные желания, то есть те, которые идут от его сердца.

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