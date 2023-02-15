Каждому знаку Зодиака подходит определенный цвет и узор.

Астрологи считают, что каждый может привлечь в свою жизнь удачу и деньги, однако для этого нужно подобрать правильный цвет одежды. Однако не все знают, какому знаку Зодиака подходит тот или иной цвет. Узнайте, что нужно носить для богатства и счастья.

Овен

Овнам астрологи советуют носить одежду темного цвета. Черный принесет им деньги, а настоящее богатство привлечет одежда в черный горошек. Также подойдут оттенки синего. Овнам стоит опасаться яркой одежды, она сделает их раздраженными и растерянными.

Телец

Астрологи советуют Тельцам выбирать спокойные оттенки и комфортную одежду. Вам отлично пойдут белый, кремовый и желтые цвета. С ними вы будете казаться людям добрее и общительнее. А для защиты от злых языков, которые часто норовят испортить жизнь Тельцов, можете выбирать одежду в клетку.

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Близнецы

Для Близнецов очень важно не переборщить с броскими и слишком яркими цветами. Вам идеально подходит красный цвет, но его нужно носить осторожно, не злоупотребляя. А вот синий цвет Близнецам противопоказан, он привлечет лишние слезы и печаль.

Рак

Раки любят комфорт, но при этом они нередко пытаются экспериментировать. Астрологи советуют не гнаться за модой. Ракам лучше выбирать базовые оттенки без кричащих принтов. Ум и сдержанность Раков отлично подчеркнет классический стиль и темные костюмы.

Лев

Львы могут отдавать предпочтение ярким цветам. Им отлично подойдут все оттенки их стихии - Огня. Не бойтесь носить желтый, красный и розовые цвета, они подчеркнут вашу индивидуальность. Также астрологи советуют "разбавлять" обилие яркой одежды чем-то серым. А одежда в полоску поможет Львам найти силы для глобальных начинаний.

Дева

Астрологи советуют Девам обратить внимание на одежду белого или зеленого цвета. Именно они помогут вам выглядеть уверенно и нейтрализуют попытки врагов нанести вам вред. Также Девы могут смело выбирать абстрактные узоры, необычные рисунки и провокационные надписи.

Весы

Астрологи советуют Весам не игнорировать "растительные" узоры. Вам отлично подойдут оттенки зеленого, голубого и бирюзового. Такие цвета защитят Весов от тоски и усталости.

Скорпион

Скорпионам стоит иметь в своем гардеробе этническую одежду. Для вашей энергетики очень важны узоры с рунами, иероглифами и мандалами. Удачу и деньги Скорпионам принесут оттенки песочного и золотого.

Стрелец

Стрельцам для удачи нужно носить одежду зеленого цвета, а деньги приманят красные аксессуары. Вам стоит выбирать узоры с острыми углами. Эти "шипы" позволят Стрельцам уверенно двигаться вперед и защитят от всех, кто попытается им помешать.

Козерог

Козерогам не стоит выбирать слишком модную одежду. Отдайте предпочтение комфорту, только в такой одежде вы сможете добиться успеха и не растратить всю энергию попусту. Для денег и удачи на работе вам стоит выбирать коричневый цвет. Также он поможет привлечь любовь.

Водолей

Астрологи советуют Водолеям обратить внимание на винтаж. Вы полны смелости, а старые вещи с историей лишь подчеркнут вашу уверенность в себе. Водолеям стоит выбирать одежду светлых оттенков и отказаться от слишком ярких узоров.

Рыбы

Рыбам стоит категорически отказаться от красного цвета, он отпугнет все деньги. Вам подойдет легкая одежда, отдавайте предпочтение нарядам, которые не сковывают движений. Рыбам можно носить необычные узоры, им хорошо подойдут синие и розовые цвета.

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