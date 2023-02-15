Согласно многим поверьям, юбилей 40 лет нельзя отмечать ни мужчинам, ни женщинам.

День рождения каждый человек воспринимает по-своему, однако многое еще зависит и от даты. Кому-то нравится праздновать 18-летие, а кому-то по душе 25 лет. Но сложно найти людей, которые ждут отметки в 40 лет.

На этот юбилей у многих экспертов весьма мрачный взгляд. Давайте разберемся, можно ли отмечать день рождения в 40 лет.

Ранее мы говорили о том, какие поздравления отправить с днем рождения женщине, если вы не верите в приметы.

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Почему нельзя отмечать 40 летие мужчинам и женщинам

В христианстве цифра 40 фигурирует в разных важных событиях. Так, Всемирный потоп продолжался 40 дней, а Моисей водил евреев по пустыне - 40 лет. Помимо этого, Иисус, когда его распяли, вернулся на небеса через 40 дней. Именно столько, как считается, душа находится на земле после смерти человека. Также женщина, которая родила ребенка, не может войти в храм еще 40 дней.

В астрологии же считается, что 40 лет - это рубеж, преодолевая который, человек ощущает, что на его жизнь начинают воздействовать Плутон и Уран. Они предвещают радикальные изменения с отрицательными последствиями. Речь идет о разводах, кризисах, несчастных случая и проблемах со здоровьем.

Однако, с точки зрения науки, праздновать можно любую дату и любой возраст. По мнению ученых, сорокалетний юбилей не является противопоказанием для торжества.

Почему мужчине нельзя отмечать 40 лет

У мужчин этот юбилей часто приходится на очень сложный период в жизни - кризис среднего возраста, который приводит к переоценке ценностей и бурным переменам. Одна из причин, почему нельзя отмечать 40-летие мужчинам, гласит, что представители сильного пола могут навлечь неудачу и проблемы со здоровьем.

Почему нельзя отмечать 40 лет женщине

Прекрасная половина человечества не очень любит переходить возрастной рубеж, особенно, когда впереди пятый десяток. В это время появляются морщины, а самочувствие начинает иногда подводить.

По мнению некоторых суеверных людей, празднование этого юбилея плохо влияет на женский организм и даже способно забрать жизненную энергию. Однако в современном мире женщинам пора избавиться от таких страхов. Здоровый образ жизни, спорт и хороший косметолог позволят надолго сохранить красоту и молодость.

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