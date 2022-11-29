Рожденные под этими знаками люди столкнутся с неудачами.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых рискуют столкнутся с неприятностями в делах, потерять источники доходов или значительные суммы денег на текущей неделе до 4 декабря включительно.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденным под этими знаками людям грозят неудачи.

Знаки Зодиака, которым не повезет с деньгами

Новые проблемы и заботы на пути ждут в указанный период Тельцов. Им станет сложнее работать и концентрироваться на достижении поставленных целей. Из-за этого намеченные планы могут сорваться. Представителям данного знака советуют поближе держаться к позитивным людям, они смогут им помочь настроиться на нужную волну. Тельцам ни в коем случае сейчас нельзя снижать темп, можно лишиться работы.

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Непростое время наступило и для Близнецов в рабочей сфере. В эти дни бездумные инвестиции и сомнительные инициативы могут привести к безденежью на длительный период. Лучше всего для них сейчас будет четко следовать плану, не отвлекаясь на непонятные затеи.

Попасть под негативное влияние недоброжелателей и лишиться дохода очень рискуют на текущей неделе Скорпионы. Астрологи рекомендуют представителям данного знака чаще прислушиваться к своей интуиции, она обязательно подскажет верный пусть и решение.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых смогут улучшить свое финансовое положение до конца текущей недели.

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