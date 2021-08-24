Астрологи предостерегают женщин от отношений с Овнами, Львами и Водолеями.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди мужчин, которые являются наихудшими мужьями. Если вы хотите сохранить свою нервную систему, то лучше остерегайтесь отношений с ними.

Овен

Изначально эти мужчины очаровывают женщин, но как только они попадают в их сети, ситуация кардинально меняется. Они могут примерить на себя образ тирана, и, буквально, уничтожить женщину как морально, так и физически.

Лев

Львы - это гордые и эгоистичные люди, которых постоянно нужно обольщать. В вашей паре роль ухажера будете выполнять вы, так как Львы не смогут обойтись без поглаживания их эго. Поэтому если вы привыкли быть принцессой, то эти мужчины не для вас.

Водолей

Это независимые мужчины, которые будут идти на поводу у своих инстинктов. А вот женщине он будет запрещать делать то, что она хочет. Здесь возникнет конфликт интересов, и вряд ли вы сможете долго терпеть такой их характер.

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Автор: Диана Могилевич