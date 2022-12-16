На Рождество 24-25 декабря, ожидается помощь от наших западных партнеров, говорит таролог.

Таролог, ясновидящий и целитель Валерий Шатилович ответил на вопрос, который сейчас интересует миллионы украинцев, - не устроит ли нам Россия ракетный "фейерверк" накануне Нового года и, собственно, 1 января.

В интервью YouTube-каналу "Прогноз" он рассказал, чего ждать 30, 31 декабря и 1 января Украине. Ведь немало военных экспертов предупреждают, что Россия будет пытаться испортить праздники ударами с воздуха.

"Ситуация будет непростой. Сейчас у нас все дни напряженные и непростые, сейчас идет зима, очень много угроз... Но не могу сказать, что будут какие-то события, невиданные до сих пор, или то, что нас выбьет из колеи", — убеждает таролог.

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По его словам, одна из карт Таро, выпавшая при раскладе, свидетельствует о хорошей и надежной системе ПВО. "Ситуация будет более или менее контролируемой", — говорит Шатилович.

А вот на Рождество 24-25 декабря, ожидается помощь от наших западных партнеров. И, вероятно, против РФ будут введены новые санкции. Массовых ударов, говорит ясновидящий, в эти дни не будет.

Когда закончится война в Украине: прогноз Хаяла Алекперова

Ясновидящий и экстрасенс Хаял Алекперов ответил на вопрос, когда в Украине закончится война.

"Я не Бог, разумеется. Где-то я увидел март-апрель, эти месяцы. Я могу ошибаться, но вот в это время что-то будет. Дальше я не могу увидеть. Это хорошие эмоции ушли. Где-то после марта хорошие эмоции", — прогнозирует экстрасенс.

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