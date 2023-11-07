Попробуйте догадаться, какое животное подобрали для Стрельцов или Козерогов.

Для каждого знака Зодиака подобрали сельскохозяйственное животное, которое точно отражает их дух.

Овен - индейка

Индейки - очень быстрые птицы, они способны развивать скорость от 35 до 55 миль в час. А Овен - знак Зодиака власти, господства, славы, который всегда стремится получить контроль над ситуацией.

Телец - корова

Неудивительно, что корова будет ассоциироваться с Тельцом, поскольку этот фиксированный земной знак уже символически связан с "быком". Тем не менее, корова представляет собой более расслабленную, любящую и заботливую сторону личности Тельца. Как и Тельцы, коровы невероятно эмоциональны и ласковы.

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Близнецы - кролик

Подобно чувствительному и бдительному кролику, Близнецы всегда ищут изменения в окружающей энергии. Кролики символически известны тем, что они творчески решают проблемы и могут перехитрить даже самые сложные препятствия. Близнецами управляет Меркурий - планета интеллекта и остроумия, а кролик не способен усидеть на месте, когда у него появляется идея.

Рак - утка

Если есть что-то, что отличает Рака от других знаков Зодиака, так это его любовь к дому и семье. Как и в случае с Раком, вы редко увидите утку без очаровательных утят, идущих за ней. Утка отражает врожденные самые сильные стороны Рака, которые часто остаются недооцененными.

Лев - собака

Собака занимает особое место на ферме, как и Лев является VIP-персоной во всех аспектах своей повседневной жизни. Этот огненный знак живет для того, чтобы развлекать других, выражать себя и делиться любовью. Разве это не похоже на собаку?

Дева - свинья

Это очаровательное животное часто ассоциируется с такими качествами, как жадность и лень, но это очень далеко от истины. Свиньи на самом деле исключительно умные животные. Как и Девы, самые интеллектуальные знаки Зодиака.

Весы - гусь

Весы - это знак Зодиака, который ассоциируется с возвышенным и артистичным общением, что можно увидеть в старых детских стишках Матушки Гусыни, которые до сих пор помогают маленьким детям.

Скорпион - альпака

Скорпионы известны своей загадочностью, скрытностью, и их трудно понять, так же, как трудно уловить настроение альпаки. Этот водный знак предпочитает держаться особняком и быть тактичным, прежде чем спровоцировать конфликт. Альпака почти такая же. Эти уникальные животные известны своей нежностью. Но если вы сделаете что-то не так, они запросто могут плюнуть на вас.

Стрелец - лошадь

Стрелец превыше всего ценит свободу и приключения, так же, как лошадь. Как и в случае со Стрельцом, лошадь должна быть "обкатана", прежде чем на ней станет безопасно ездить. И как только вам удается заставить лошадь чувствовать себя более комфортно в конюшне, что-то пробуждает в ней дикость и заставляет ее бежать в холмы.

Козерог - коза

Козерог - это знак Зодиака власти, лидерства и дисциплины, а это означает, что они сосредоточены на преодолении препятствий, стоящих против них, и достижении величия. И хотя козы кажутся робкими, нежными и достаточно милыми, чтобы жить в контактном зоопарке, они также способны подняться на самую крутую и высокую гору, не вспотев. Кроме того, они знают, как найти хорошее применение своим рогам, когда чувствуют приближающуюся угрозу.

Водолей - курица

Водолеев часто неправильно понимают, их идеи зачастую намного опережают свое время. И курицы гораздо умнее, чем думает большинство людей. Эти птицы обладают логическим мышлением и даже могут демонстрировать "макиавеллианские тенденции", как и Водолеи способны убеждать окружающих выполнять их приказы.

Рыбы - овца

И скромные Рыбы, и кроткая овца скрывают за своей отстраненной внешностью многое. Овцы чрезвычайно эмоционально осведомлены и способны демонстрировать шокирующий уровень логики, хотя их всегда изображали неразумными только для того, чтобы людям было легче на них охотиться. Похоже на то, что Рыбы испытывают каждый день.

Ранее УНИАН предлагал узнать, какое вы вино по знаку Зодиака.

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